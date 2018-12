Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din centrul Capitalei este in acest an locul unde patru mii de copii din familii nevoiase si orfani vor petrece sarbatori de poveste. Micutii vor patina, se vor da in carusel si vor face o tura cu roata panoramica, totul gratis.

- Excelența Sa Jozsef Csaba Pal, episcop romano-catolic de Timișoara, a transmis mesajul sau de Craciun – ”scrisoarea pastorala la sarbatoarea Nașterii Domnului 2018” – in romana, maghiara și germana.

- Patronul companiei, Lee Schoenherr a anunțat ca vrea sa ofere angajaților aproximativ 4.000.000 de dolari ca bonusuri de Craciun, drept mulțumire pentru efortul depus in restul anului. Deși majoritatea angajaților au primit cate 20.000 de dolari din partea companiei, unii dintre ei, cu o vechime…

- Aflat deja la cea de-a patra editie, proiectul „Bradutul de Craciun" isi propune sa aduca zambetul pe fata copiilor din zonele defavorizate. La sfarsitul saptamanii trecute, caravana „Bradutul de Craciun" a ajuns in satul Fastaci, din judetul Vaslui, una dintre cele mai sarace comunitati din zona. Toti…

- SCHIMBARE… Au mai ramas cateva zile pana cand ne vom bucura de sarbatorile de iarna, iar uratorii au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile. Isi sterg clopoteii de praf, isi spala uniformele si isi curata blanurile pe care le vor imbraca de Craciun si de Anul Nou. Sunt si tinute care nu mai [...]

- Premierul Viorica Dancila a transmis, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca a fost intristata de vestea atacului armat de la Strasbourg, iar gandurile sale se indreapta catre victime si familiile lor. "Am fost profund intristata de teribilele vesti venite de la Strasbourg. Condamn cu fermitate acest atac…

- Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Fizic in colaborare cu voluntarii de la Colegiul National Barbu Stirbei Calarasi au pregatit un brad de Craciun pentru sala de mese a Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean Calarasi si 65 de pachetele pentru fiecare copil internat de sarbatori!

- GENEROZITATE… Un proiect educational ce se deruleaza in mai multe unitati de invatamant din Vaslui se dovedeste a fi foarte util pentru familiile nevoiase din judet. Este vorba despre campania “Saptamana fructelor si legumelor donate”, in cadrul careia copiii si parintii strang fructe si legume si le…