Degeaba, Timmermans. Tot nu pupi Portul Constanta!

- Ilan Laufer, proaspatul lider al organizatiei PSD din Statele Unite, l-a atacat miercuri pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spunand despre acesta ca este intr-o campanie electorala si ca trateaza Romania ca pe o colonie personala.

- Ministrul Justitiei a ales sa iasa in fata presei pentru a face unele precizari dupa ce de la Bruxelles prim-vicepresedintele Comisiei Europene a ales sa transmita un avertisment Guvernului, acela de a nu intreprinde “actiuni care sa afecteze sistemul judiciar”. Incepand prin a sublinia ca “in Romania,…

- Comisia Europeana discuta miercuri in premiera situația statului de drept in Romania. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al CE și vine in contextul in care social democrații de la București pun presiuni asupra Guvernului sa adopte OUG pentru modificarea Codurilor penale. „Comisia Europeana…

- Membri ai Guvernului Dancila, ai Comisiei Europene și experți de la Bruxelles vor discuta punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, spun surse guvernamentale citate de Agerpres.Initiativa acestei comisii mixte a fost agreata in contextul intalnirii avute miercuri,…

- UPDATE: BPN al PSD și-a ales, luni, la Parlament, șeful de campanie la alegerile europarlamentare din 26 mai, spun surse din partid. Potrivit surselor citate, liderii social-democrați au votat ca șeful campaniei PSD sa fie Mircea Draghici, deputat și trezorier al partidului. Numirea…

- Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat, marți, ca nu știa ca Romania va adopta o noua ordonanța de urgența pentru modificarea legilor Justiției. „Inainte de a putea comenta trebuie sa vad care e OUG. Nu știam ca va fi adoptata, o sa ma uit de indata ce voi ajunge la birou”,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a cerut, luni seara, continuarea eforturilor anticoruptie in Romania si a laudat activitatea Laurei Codruta Kovesi, candidat pentru postul de procuror-sef european, potrivit Mediafax.„Ritmul actiunilor anticoruptie din Romania nu trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.