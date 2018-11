Defrisarea padurii amazoniene din Brazilia este la cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani Distrugerea padurii amazoniene de pe teritoriul Braziliei a atins anul acesta cel mai inalt nivel din ultimul deceniu, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, principalele cauze fiind exploatarea forestiera ilegala si defrisarea in scopul extinderii terenurilor agricole, potrivit Reuters.



Imaginile inregistrate din satelit timp de 12 luni pana la sfarsitul lunii iulie 2018 arata ca 7.900 de kilometri patrati de padure au fost distrusi in regiunea Amazonului, echivalentul a jumatate din teritoriul ocupat de Jamaica. Suprafata este cu 13,7% mai mare decat cea inregistrata anul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

