"Aproximativ 150 de hectare de spatii verzi sunt in pericol de a fi defrisate, de a disparea din Bucuresti, in sectoarele 3,4 si 6, in planuri urbanistice zonale care sunt fie deja votate fie urmeaza sa fie votate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Sunt fie zone de parcuri, fie zone de sere, care prin lege ar trebui sa isi pastreze destinatia de spatiu verde", a aratat Nicusor Dan, in cadrul unei declaratii sustinute in fata Parcului Alexandru Ioan Cuza.

Deputatul a atras atentia asupra faptului ca desi in timpul campaniei electorale candidatii au promis extinderea spatiilor…