Reprezentanti din peste 50 de tari reuniti la Versailles, langa Paris, au probat in unanimitate redefinirea unitatii internationale de masura pentru masa, kilogramul. Cilindrul din aliaj de platina si iridiu, cunoscut sub denumirea de Prototipul International al Kilogramului, care a reprezentat, inca din 1889, etalonul unitatii de masura pentru masa, a fost inlocuit, in urma […]