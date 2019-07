Stiri pe aceeasi tema

- Ea va asista, alaturi de presedintele Emmanuel Macron si alti sefi de stat si de guvern, la traditionala parada militara de Ziua Bastiliei de pe bulevardul Champs-Elysees. Ziua de 14 iulie marcheaza caderea Bastiliei in 1789, care este vazuta drept inceputul simbolic al Revolutiei franceze. Tema…

- In prezenta mai multor lideri europeni, printre care cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Theresa May, la evenimentul de pe bulevardul parizian Champs Elysees vor participa, duminica, circa 4300 de militari cu 196 de vehicule, 237 de cai, 69 de avioane si 39 de elicoptere. Confruntat…

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. După o noapte albă…

- Documentul integral este disponibil la adresa de internet https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/, iar sectiunea privind Romania este pusa la dispozitie de ambasada Statelor Unite la Bucuresti pe site-ul sau de web, la https://ro.usembassy.gov/2019-trafficking-in-persons-report/.…

- Cea mai mare piata intrazilnica de electricitate din Europa (XBID) va adauga, pana la finele acestui an, sapte noi state la reteaua sa actuala de state 14 membre, dupa ce in primul an de functionare a executat peste 16 milioane de tranzactii, a informat miercuri bursa de energie Epex Spot, transmite…

- Opt tari din UE – Franta, Belgia, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania si Suedia – au cerut o strategie ambitioasa pentru a combate schimbarile climatice care ar implica alocarea a 25% din bugetul UE in aceasta directie, noteaza BBC.

- Opt state membre ale Uniunii Europene au lansat, in perspectiva summitului informal al Consiliului European programat la Sibiu, o initiativa pentru introducerea unor standarde mai stricte in scopul protejarii climei, afirma surse politice.Initiativa pentru contracararea incalzirii climei a…

- Opt state membre ale Uniunii Europene cer adoptarea unor obiective mai ambitioase privind schimbarile climatice, pe baza unei initiative care va fi prezentata de presedintele francez Emmanuel Macron la summitul informal de joi, de la Sibiu, transmite DPA. Macron si-a anuntat intentia luni,…