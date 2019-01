Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de un sfert din companiile olandeze se confrunta cu un deficit de forta de munca, potrivit Les Echos. Lipsa de personal s-a accentuat in ultimele luni in timp ce scaderea somajului continua.

- Bucuria sarbatorilor a fost umbrita, in multe cazuri, de timpul indelungat de asteptare petrecut de clienti la cozile care s-au format in marile magazine. The post Criza de forta de munca, mare cat cozile de Craciun appeared first on Renasterea banateana .

- Antreprenorii romani sustin ca nu mai gasesc personal calificat, iar criza se face simtita in aproape toate ramurile economiei. Incercand sa acopere lipsa acuta de forta de munca, statul organizeaza lunar cursuri de formare profesionala si sprijina cu bani firmele care doresc sa-si califice proprii…

- Croatia aproape va dubla in 2019 cota de muncitori straini, a anuntat luni publicatia Vecernji, transmit Hina si Xinhua preluate de Agerpres Conform planului autoritatilor de la Zagreb, care va fi adoptat pana la sfarsitul acestei luni, statul croat va emite anul viitor 63.600 de permise de…

- Doua accidente rutiere soldate cu decesul a doua persoane s-au produs astazi, odata cu depunerea primului strat consistent de zapada din acest an. Primul s-a produs la Varbilau, in jurul orei 8, unde o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada prin loc…

- Aproximativ 1 din 5 angajatori romani (19%) prevede creșteri ale numarului total de angajați in primul trimestru al anului 2019, iar 9% anticipeaza reduceri de personal, se arata in ediția ianuarie – martie 2019 a Studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca. Previziunea…

- Inspectorii de munca au sancționat mai mulți agenți economici care angajasera personal fara efectuarea controlului medical, precum și administratori de șantiere de pe care lipseau dotarile social-sanitare. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Buzau a efectuat in perioada aprilie – noiembrie o serie…

- "Ca urmare a migratiei, avem o dilema: chiar daca nu s-ar majora salariul minim sau nu ar interveni Guvernul in acest sens, exista tensiuni pe piata muncii, pe cele doua paliere. Unu: ca exista o lipsa generala pe piata muncii, din cauza migratiei si a diferentei de salarii dintre noi si tarile unde…