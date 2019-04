Deficitul de cont curent a crescut cu peste 33% in primele doua luni din 2019

Deficitul de cont curent a crescut cu peste 33% in primele doua…

Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 33,6% in primele doua luni ale acestui an, la 568 milioane euro, comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 425 milioane euro.



Conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 671 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 122 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un excedent de 94 milioane euro, comparativ cu un deficit de 117 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a avut un excedent…