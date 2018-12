Deficitul contului curent pe 2018 va depăşi cota critică de 4% din PIB Contul curent al balanței de plați a inregistrat pe primele zece luni din anul curent un deficit de aproape 8 miliarde de euro, cu circa 52% mai mare fata de cel consemnat in aceeasi perioada a anului anterior. De retinut, suma este deja de 3,9% din PIB recent estimat oficial in prognoza de toamna la 204,21 miliarde euro ( 949,6 miliarde lei la un curs mediu de 4,65 lei/euro). Estimarea de deficit de cont curent a fost ajustata recent de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) de la 3,1% din PIB la doar 3,5% din PIB, dar minusul de aproape doua miliarde de euro din schimburile de bunuri… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

