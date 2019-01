Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 18,2% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului 2017, pana la 13,4 miliarde euro, un deficit crescut fata de cel inregistrat in octombrie 2018, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). În…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,84% in primele zece luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,85 miliarde euro, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,84% in primele zece luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,85 miliarde euro, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). În…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele noua luni cu 9,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 50,85 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 11,8%, pana la 9,95 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Institutul National…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele noua luni cu 9,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 50,85 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 11,8%, pana la 9,95 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Institutul National de…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele noua luni cu 9,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 50,85 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 11,8%, pana la 9,95 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Institutul National…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 37,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In primele opt luni ale anului trecut, deficitul…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 miliarde euro la 31 august, (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata…