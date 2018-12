Stiri pe aceeasi tema

- General Motors va reduce productia de automobile, va opri fabricarea unor modele care nu se vand prea bine si va elimina din forta de munca din Statele Unite, aceasta fiind cea mai importanta restructurare de la falimentul de acum zece ani, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va avea loc ”un acord extraordinar” cu China in domeniul comertului, dar a avertizat ca are pregatite noi tarife de ordinul miliardelor de dolari, daca acordul nu va fi posibil, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Cred ca vom realiza un acord…

- Administratia Trump si industria americana a apararii incearca sa salveze cele cateva acorduri concrete dintr-un mult laudat pachet de 110 de miliarde de dolari in domeniul armamentului convenit cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor in crestere legate de rolul conducerii regatului in moartea…

- Administratia presedintelui american Donald Trump doreste inceperea discutiilor comerciale cu reprezentantii Uniunii Europene, ai Marii Britanii si ai Japoniei, a anuntat reprezentantul pentru comert din Statele Unite, Robert Lighthizer, intr-o scrisoare adresata Congresului, relateaza Reuters.

- Administratia Trump spera ca pastorul american Andrew Brunson - a carui incarcerare in Turcia pentru activitati teroriste a provocat tensiuni puternice cu Washingtonul - ar putea fi eliberat vineri dupa o audiere la un tribunal din Turcia, dar Departamentul de Stat spune ca nu este la curent cu existenta…

- Deficitul comercial al Romaniei continua sa creasca alarmant si se mentine la cel mai ridicat nivel din 2008. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului…

- Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale acestui an s-a încheiat cu un deficit de 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele prezentate vineri de MFP, informeaza Mediafax. Ca valoare, acest deficit…

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o…