Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8% in primele patru luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde de euro, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). In primele patru luni din 2018, deficitul comercial a fost de 3,74 miliarde…

- In primele trei luni din acest an, exporturile au crescut cu 3,2%, iar importurile cu 7,4%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. In perioada ianuarie - martie 2019, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse masini si echipamente de…

- Deficitul comercial s-a majorat cu 751,1 milioane euro in primele doua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in conditiile in care importurile au crescut cu 10,1%, iar exporturile cu 4,8%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate ieri și preluate…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. În luna ianuarie 2019, exporturile FOB au însumat…

