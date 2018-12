Deficitul comercial a urcat la aproape 12 miliarde de euro dupa 10 luni din 2018, cu 1,6 miliarde peste aceeasi perioada din 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,84% in primele zece luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,85 miliarde euro, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,84% in primele zece luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,85 miliarde euro, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). În…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele noua luni cu 9,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 50,85 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 11,8%, pana la 9,95 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Institutul National…

- Deficitul comercial (FOB/CIF) a urcat la 9,95 miliarde de euro, dupa primele noua luni din acest an, in crestere cu peste 1,05 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada ianuarie – septembrie a anului trecut. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, exporturile…

- Deficitul comercial al Romaniei continua sa creasca alarmant si se mentine la cel mai ridicat nivel din 2008. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 45 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 14%, pana la 8,98 miliarde euro, arata datele publicate miercuri de Institutul National de…

- In primele opt luni din 2017, deficitul comercial a fost de 7,87 miliarde euro. In primele opt luni din 2018, importurile au fost 53,99 miliarde euro, cu 10,4% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, exporturile au fost de 45 miliarde euro, un avans de 9,7% fata de aceeasi perioada…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 45 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 14%, pana la 8,98 miliarde euro, arata datele publicate miercuri de Institutul National de…