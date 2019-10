Deficitul comercial a depășit 10 miliarde de euro după primele 8 luni Deficitul din comerțul exterior al României a depașit 10 miliarde de euro dupa primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica.

Luna august a fost una în care exporturile au însumat 5 miliarde de euro iar importurile au fost de 6,3 miliarde de euro, atât exporturile cât si importurile din luna august 2019 au scazut cu 2,5% fața de august 2018..



Ponderi importante în structura exporturilor si importurilor sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

