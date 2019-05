Deficitul comercial a crescut cu 34% in primele trei luni Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 33,9% in primele trei luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 3,645 miliarde de euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).



In primele trei luni din 2018, deficitul comercial a fost de 2,72 miliarde euro, potrivit datelor INS.



In primele trei luni din 2019, deficitul balantei comerciale a fost de 3,645 miliarde de euro, mai mare cu 922 milioane de euro decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.



In martie 2019, exporturile au insumat 6,13 miliarde de euro,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.I-31.III 2019, exporturile FOB au insumat 17532,0 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 21176,5 milioane euro. In perioada 1.I-31.III 2019, exporturile au crescut cu 3,2%, iar importurile cu 7,4%, comparativ cu perioada 1.I-31.III 2018, potrivit datelor publicate de Institutul…

- In primele trei luni din 2018, deficitul comercial a fost de 2,72 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele trei luni din 2019, deficitul balantei comerciale a fost de 3,645 miliarde euro, mai mare cu 922 milioane euro decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. In…

- Deficitul comercial s-a majorat cu 751,1 milioane euro in primele doua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in conditiile in care importurile au crescut cu 10,1% iar exporturile cu 4,8%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In perioada…

- Deficitul comercial s-a majorat cu 751,1 milioane euro in primele doua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi, importurile au crescut cu 10,1% iar exporturile cu 4,8%. În…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 62% in ianuarie, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 1,26 miliarde de euro, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In ianuarie 2018, deficitul comercial a fost de 777,4 milioane euro, potrivit datelor INS.…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In luna ianuarie 2019, exporturile FOB au insumat…

- Institutul National de Statistica a confirmat rezultatul semnal de crestere economica pe 2018 la nivelul de 4,1%, in prima varianta provizorie data publicitatii. Valoarea nominala reiesita din calcul pentru ansamblul anului trecut a fost de 940.477,5 milioane lei, cu ceva mai mult de noua…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8% anul trecut, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde euro, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). În 2017, deficitul comercial a fost de 12,96 miliarde euro. După primele 11 luni ale anului 2018, deficitul…