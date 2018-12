Deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 26 de miliarde de lei In primele 11 luni din 2017, bugetul general consolidat se incheia cu un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB). In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2018 a fost consemnat un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, respectiv 2,2% din PIB.



Potrivit datelor MFP, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 261,5 miliarde lei, reprezentand 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.



"Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+37,5%) si din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In primele zece luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB. In septembrie, bugetul general consolidat a incheiat primele noua luni cu un deficit de…

- Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele afisate joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Deficitul bugetar din perioada…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor…

- In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6…