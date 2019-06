Deficitul bugetului general consolidat s-a dublat în aprilie faţă de martie, la 1,1% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a crescut de peste doua ori in luna aprilie 2019, ajungand la 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB), fata de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB) cat s-a consemnat la finele lunii martie 2019, conform datelor operative de executie ale Ministerului Finantelor Publice, publicate luni pe site-ul institutiei.



Fata de perioada similara a anului trecut, avansul deficitului bugetar a fost de 88,42%, in conditiile in care deficitul inregistrat la finele lui aprilie 2018 a fost de 6,05 miliarde lei respectiv 0,65% din PIB.



