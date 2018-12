Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele publicate, vineri seara, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Spre…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele zece luni cu un deficit de 20,9 miliarde lei (4,49 miliarde euro), 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata…

- In primele zece luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB. In septembrie, bugetul general consolidat a incheiat primele noua luni cu un deficit de…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6…