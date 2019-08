Deficitul bugetar la sapte luni a ajuns la 18,14 miliarde de lei, 1,76% din PIB

Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat s-a incheiat pe primele sapte luni ale anului 2019 cu un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, in scadere cu 0,2 % din PIB fata de primul semestru, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice.In primele sase luni din…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca bugetul de stat s-a inchis la rectificarea din august "prin solutii miraculoase", urmand sa aiba loc o noua rectificare, in noiembrie, care "o sa scoata la iveala problemele peste care s-a trecut". "Rectificarea bugetara am spus ca este…

- "Rectificarea bugetara am spus ca este una nerealista, am spus inainte de rectificare si raman consecvent cu ceea ce am spus atunci. La acea rectificare am atras atentia colegilor din PSD ca se face o greseala politica, in primul rand. Nu poti sa dai 500 de milioane de lei la servicii si tai de la…

- Presedintele ALDE, domnul Calin Popescu Tariceanu a acordat un interviu pentru Mediafax in care face o radiografie de o acuratete desavarsita actualei situatii politice>Iata principalele idei: “E nevoie de un program de guvernare regandit pe baza programului de guvernare care a fost votat in Parlament,…

- Senatorul PNL Florin Citu acuza Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza ca au masluit datele rectificarii bugetare, reducand veniturile programate si crescand deficitul. Mai exact, afirma liberalul, Legea bugetului de stat a fost votata in Parlament cu venituri de 159 miliarde lei si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a atras atentia ca ministrii formatiunii ar putea sa nu voteze rectificarea bugetara pentru ca in proiect sunt incluse "niste prioritati pe care ei nu le inteleg" si a subliniat ca asteapta sa fie discutate in coalitie unele investitii pe care ALDE le considera…

- Execuția bugetara pe primele cinci luni a scos din sarite partidul lui Traian Basescu, care critica dur masurile implementate de șeful de la Finanțe, Eugen Teodorovici."Execuția bugetara pe primele cinci luni confirma mentalitatea de discotecar a ministrului de Finanțe, Orlando Teodorovici:…