Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la

- „Nu exista nicio piedica pentru Administrația Prezidențiala, sa antameze vreo cheltuiala, sa declanșeze vreo procedura pentru ca i s-a diminuat creditul bugetar, adica banii lichizi, dar a ramas creditul de angajament. In momentul in care Ministerul de Finanțe, Guvernul prin OUG, ii lasa unei…

- Premierul Viorica Dancila a dat joi asigurari ca Romania se va incadra in deficitul bugetar de 3% din PIB impus de Uniunea Europeana si ca deficitul inregistrat in primele sase luni, respectiv aproape 15 miliarde de lei, reflecta cresterile consistente de salarii din educatie si sanatate, dar si cresterea…

- Deficitul bugetar a crescut de la 0,88% in mai, la 1,61% in iunie, conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Anul trecut, in aceeași perioada, Romania avea un deficit de 0,73% din PIB, scrie Hotnews. Informația a fost ...

- Deficitul bugetar a ajuns 1,61% in iunie, in Romania, potrivit conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Luna trecuta, Ministerul de Finanțe anunța un deficit bugetar de 0,88%. Datele furnizate de CEEMarketWatch arara ca deficitul bugetar a ajuns la 1,61% in luna…

- Previziuni sumbre de la Comisia Europeana pentru Romania. In cel mai recent raport al Executivului comunitar privind previziunile intermediare din vara anului 2018, se arata ca deficitul bugetar al Romaniei va crește in acest an.

- Previziuni sumbre de la Comisia Europeana pentru Romania. In cel mai recent raport al Executivului comunitar privind previziunile intermediare din vara anului 2018, se arata ca deficitul bugetar al Romaniei va crește in acest an.

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, insa avertizeaza ca deficitul bugetar s-ar putea adanci spre 3,4% din PIB in 2018 si 3,6% in 2019, se…