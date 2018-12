Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) confirma risipa guvernamentala. Deficitul bugetar la 10 luni a depasit 20 de miliarde de lei, fiind de TREI ORI mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut. Ca procent in PIB, deficitul a ajuns la 2,2%, de la...

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, marti, intr-o declaratie de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in tinta de 3% din PIB, in acest an.

- Fondul Monetar International (FMI) incepe astazi o misiune in care va discuta cu autoritatile romane despre deficitul bugetar din acest an, perspectivele macroeconomice, planurile bugetului pe 2019 si progresul privind reformele structurale.

- Claudiu Nasui, deputat USR, lanseaza un avertisment. Acesta anunta pe pagina sa de Facebook ca deficitul bugetar al României este de doua ori mai mare ca anul trecut, si de patru ori mai mare ca în anul 2016.

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).In schimb, execuția bugetului…

