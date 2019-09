Deficitul bugetar al SUA a depăşit 1.000 de miliarde de dolari Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca deficitul bugetar in august a totalizat 200 miliarde de dolari, comparativ cu 214 miliarde de dolari in august 2018. Analistii se asteptau ca deficitul sa ajunga luna trecuta la 195 miliarde de dolari. Cheltuielile federale au scazut cu 1% in august, la 428 miliarde de dolari, in timp ce veniturile au urcat cu 4%, la 228 miliarde de dolari. Expertii se asteapta la un excedent in septembrie, ceea ce ar putea duce la scaderea usoara a deficitului pe 2019 sub nivelul de 1.000 de miliarde de dolari. Autoritatile estimeaza ca in acest an deficitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

