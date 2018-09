Deficitul bugetar al Romaniei s-a dublat in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB, in scadere fata de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB inregistrat in primul semestru, conform datelor publicate joi de Ministerul Finantelor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat joi seara, asa cum promitea ministrul Eugen Teodorovici, executia bugetara la 7 luni, desi cu o intarziere de cateva zile. Veniturile la buget au crescut, insa nu atat de spectaculos pe cat ne-a lasat sa...

- Deficitul bugetar a crescut de la 0,88% in mai, la 1,61% in iunie, conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Anul trecut, in aceeași perioada, Romania avea un deficit de 0,73% din PIB, scrie Hotnews. Informația a fost ...

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%) in luna iunie a acestui an, ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice...