- Comisia de buget a Camerei Deputatilor a dat, vineri, un raport favorabil cu amendamente care modifica Legii privind plafoanele, care prevad marirea deficitului bugetar de la 2,55%, cat era initiat, la 2,76%, pentru a sustine cresterea alocatiilor votata joi de Parlament.

- Conform noilor prevederi adoptate, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, va fi in 2019 de -2,76% fata de -2,55%, cum era initial. Textul adoptat mai prevede ca, in anul 2020, plafonul soldului bugetului general consolidat va fi de -2,33%,…

- Toate amendamentele depuse la proiectul bugetului de stat au fost respinse in bloc, in Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, printr-un singur vot, lucru neobișnuit. In acest fel, vor fi trimise la Parlament ca amendamente respinse. In acest context, toate amendamentele deputaților PNL de Alba,…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie, pe anul 2018 s-a incheiat cu un deficit de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,97% din PIB, potrivit datelor anuntate luni de Ministerul Finantelor Publice (MF).

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a adoptat un articol care aduce noi modificari in ceea ce privește condițiile de acordare a ajutorului de deces. Ajutorul de deces se acorda si in cazul decesului persoanei care, in ultimele trei luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat in sistemul…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a comentat acest subiect. ”Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat, azi, Legea Pensiilor, iar maine intra in dezbaterea plenului Camerei Deputaților. Legea prevede creșterea punctului de pensie, anual, urmand ca pensiile sa fie dublate doar din…

- Debranșarea din sistemul centralizat de incalzire (RADET) va fi interzisa prin lege, dupa ce Comisia de Indusitrii a Camerei Deputaților a votat respingerea solicitarii președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii. AStfel, șeful statului nu va avea ce sa faca decat sa promulge legea.