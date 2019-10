Deficitul bugetar a crescut cu 50%, la 2,1% din PIB. Cheltuielile cu personalul au urcat cu peste 20%

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile la bugetul de stat au crescut cu 6,3% in primele sapte luni ale anului fata de aceeasi perioada a lui 2018, iar cheltuielile s-au majorat cu 15,4%. Astfel, deficitul bugetar inregistrat in perioada mentionata a fost de 2 398,9 milioane de lei, transmite IPN.

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni cu un deficit de 18,14 miliarde lei (3,83 miliarde euro), respectiv 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB). Deficitul este cu 52,4% mai mare faţă de cel din aceeaşi…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni cu un deficit de 18,14 miliarde lei (3,83 miliarde euro), 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 52,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…

