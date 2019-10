In primele 8 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB. In primele 8 luni ale anului 2017, deficitul bugetar a fost de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,78% din PIB, in crestere fata de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016.

In primele 8 luni din 2019, veniturile bugetului general consolidat sunt in suma de 204,1 miliarde lei, reprezentand 19,8% din PIB, comparativ cu 19,3% din PIB in aceeasi perioada a anului 2018.

Procentual, veniturile au fost cu 11,9% mai mari, respectiv…