Deficit pentru balanța de plăți în perioada ianuarie-septembrie 2018 In perioada ianuarie - septembrie 2018 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6 619 milioane euro, comparativ cu 4 779 milioane euro in perioada ianuarie - septembrie 2017; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 492 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 190 milioane euro, balanța veniturilor primare a inregistrat un deficit mai redus cu 124 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 282 milioane euro, se arata intr-un comunicat de presa. Investitiile directe ale nerezidentilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

