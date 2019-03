Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 848,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 387,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a crescut in perioada…

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- In 2017, deficitul contului curent a fost de 5,97 miliarde de euro, in crestere fata de 2016, cand a fost 3,5 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta…

- Romania a inregistrat, in primele 10 luni din 2018, un excedent de 321,6 milioane euro in comertul cu incaltaminte, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de incaltaminte s-au ridicat, in perioada ianuarie-octombrie 2018, la 1,129 miliarde euro, fiind mai mici…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- In vremea cand Bucureștiul raporta cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, 31,7% dintre gospodariile din Romania nu și-au putut efectua la timp unele cheltuieli cu intreținerea, 66,5% nu și-au permis o saptamana de vacanța, iar 28% nu au avut bani sa-și asigure un fel de mancare cu carne…

- Turismul romanesc a cunoscut cresteri pe toate planurile gratie masurilor luate de Executiv in ultimul an. Astfel, Institutul National de Statistica a confirmat in mod oficial dezvoltarea turismului din perspectiva incasarilor si a numarului de turisti straini care au vizitat Romania.In primele 9 luni…

- In primele 9 luni ale anului, in medie, un turist strain a cheltuit 2367,7 lei in timpul sejurului in Romania, cu aproximativ 50 de euro mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului. In total, turistii straini au cheltuit aproximativ…