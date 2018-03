Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…

- Anul 2018 a demarat cu o puternica anomalie: deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde de lei, in ianuarie si februarie, respectiv 0,59% din PIB, in contextul in care cheltuielile bugetare s-au majorat cu aproape 40%.

- Seful misiunii FMI in Romania, Jaewoo Lee, si-a exprimat ingrijorarea privind posibilitatea ca Romania sa se incadreze in deficitul bugetar propus pentru anul acesta sub pragul de 3%, in contextul in care veniturile au fost supraestimate, potrivit acestuia.

- Raiffeisen Bank a inregistrat anul trecut un profit net de 491 milioane lei, in crestere cu 9%, in timp ce activele bancii s-au majorat cu 8%, la 36,1 miliarde lei, motorul principal al acestei evolutii pozitive fiind creditele acordate, care au crescut in valoare neta cu 8%, de la 19,8 miliarde…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, publica un grafic preluat de la Ministerul Finanțelor prin care arata ca in anul 2018, cheltuielile din bugetul general consolidat au crescut cu 26,4%. Cițu arata ca cei din Guvern sunt disperați din cauza faptului ca nu mai au bani. Citește și: SURSE - PSD pregatește…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un excedent de 1,98 miliarde lei, 0,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 34,4% mai mic decat cel din ianuarie 2017, arata datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor,…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, in prima luna a acestui an, in conditiile in care veniturile la buget au fost cu 16,8% mai mari decat in ianuarie 2017, iar cheltuielile cu 26,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Guvernele de dreapta au stiut sa echilibreze bugete doar taind din veniturile in general ale celor mai saraci, a afirmat luni deputata PSD Roxana Minzatu. "Prin masurile criticate amestecati capra cu varza si confundati Ministerul Muncii cu Ministerul Finantelor Publice. Cereti demiterea unui ministru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- „Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidând totodata rezerva financiara în valuta la dispozitia Trezoreriei…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro, intr-o singura zi. In data de 1 februarie, Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea…

- In prima luna a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei, arata un comunicat de presa al agenției. [citeste si] ”Programul comunicat de Ministerul…

- Veniturile bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) în prima luna a anului în curs s-au situat la 19,73 miliarde de lei, în crestere cu 8,9%, respectiv 1,62 miliarde de lei, fata de ianuarie 2017, când s-au consemnat 18,11 miliarde de lei, informeaza,…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- Potrivit Platformei, politica fiscal bugetara nu mai stimuleaza cresterea economica ci mareste dezechilibrele macroeconomice si indatoreaza generatiile viitoare, fara macar a le lasa mostenire o autostrada. Cheltuielile salariale si de asistenta sociala au fost scapate de sub control si au condus…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului Finantelor Publica…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu 32,8% mai mare decat cel din 2016, arata datele publicate vineri…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, conform execuției bugetare realizata de Ministerul Finanțelor Publice.

- Misa, scos de la Finante: 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 mld. lei Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie, pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, au anuntat vineri reprezentantii Finantelor, cu o zi de intarziere fata de calendarul…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza MInisterul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari,…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu incadrare in deficitul estimat de 3% din PIB, informeaza un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Veniturile bugetului…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Bugetul general consolidat a ajuns la 1,21% din PIB, adica 10,2 miliarde de lei, dupa primele 11 luni ale anului, potrivit Ministerului Finanțelor. Principalul motiv al executiei bugetare slabe din primele 11 luni ale acestui an a fost cresterea incasarilor la buget intr-un ritm inferior ritmului de…

- Executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu incadrare in deficitul estimat de 3% din PIB, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP).

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…

- Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.…

