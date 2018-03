Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a demarat cu o puternica anomalie: deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde de lei, in ianuarie si februarie, respectiv 0,59% din PIB, in contextul in care cheltuielile bugetare s-au majorat cu aproape 40%.

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, informeaza AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor, apoi…

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.290 de puncte si cu un avans de 860 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi va trece in palmares saptamanile cu numarul 20 si 21 in calitate de lider WTA, transmite News.ro . In…

- Bugetul local al orașului Uricani ar urma sa fie aprobat in urmatoarele zile. Veniturile administrației locale s-au redus dramatic. La acest lucru au contribuit modificarile aduse Codului Fiscal, dar și inchiderea unitații miniere. Orașul Uricani este singurul din Valea Jiului care pana la aceasta…

- In primele doua luni din 2018, incasarile la bugetul Sucevei au crescut cu 5,85% fața de aceeași perioada a anului trecut, mai exact, de la 40,36 la 42,72 milioane de lei. Primarul Ion Lungu a spus ca acest lucru se datoreaza și faptului ca la Biroul de Executari Silite au mai fost angajate 16 persoane.…

- China va accelera din nou cheltuielile militare in 2018, potrivit unui anunt facut la inceputul unei mari reuniuni a regimului comunist care ii va permite lui Xi Jinping sa devina presedinte pe viata, scrie AFP.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital.

- In perioada 26 februarie – 04 martie 2018, veniturile incasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 365,3 milioane lei, fiind perfectate per total 8 888 de declarații vamale.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- Cresc incasarile la bugetul public național. Peste cinci miliarde de lei au fost acumulate de Serviciul Fiscal de Stat in primele doua luni ale acestui an. Cifra este in crestere cu 20 la suta fata de aceeasi perioada din 2017.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, publica un grafic preluat de la Ministerul Finanțelor prin care arata ca in anul 2018, cheltuielile din bugetul general consolidat au crescut cu 26,4%. Cițu arata ca cei din Guvern sunt disperați din cauza faptului ca nu mai au bani. Citește și: SURSE - PSD pregatește…

- Incasarile la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) in primele doua luni ale anului curent s-au majorat cu 858,3 milioane lei comparativ cu perioada similara a anului 2017 sau cu 20,1%. Datele au fost prezentate de SFS, care a menționat ca cifra incasarilor constituie…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, in prima luna a acestui an, in conditiile in care veniturile la buget au fost cu 16,8% mai mari decat in ianuarie 2017, iar cheltuielile cu 26,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice.

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- Ministerul Sanatații reacționeaza in cazul investigației, realizat de catre RISE Moldova, despre escrocheriile care se fac prin portaluri de colectare a banilor pentru caritate. Instituția medicala susține ca exista un mecanism de accesare a alocațiilor financiare pentru tratamentele in strainatate.

- PNL nu a dat girul pentru un proiect de buget caracterizat prin deficit si prin lipsa oricarei dezbateri reale. Un proiect de buget al carui deficit se ridica la peste 25 milioane Euro este un buget al declinului economic. Bugetul judetului Iasi a fost confiscat de presedintele PSD, Maricel Popa,…

- Alesii judetului au votat vineri, 16 februarie 2018, in cadrul unei sedinte ordinare, bugetul judetului Galati, pe anul 2018. Bugetul aprobat de consilierii judeteni este de 388.176.000 de lei, cu mentiunea ca, pe cheltuielile din sectiunea de dezvoltare suma este de aproximativ 35 de milioane de euro.…

- Sindicatele din invațamant au decis declanșarea unor noi proteste. Primele acțiuni vor avea loc miercuri și joi la ministerul Muncii. FSLI avertizeaza ca problemele cu care se confrunta profesorii sunt mari, iar in lipsa dialogului proteste de amploare vor putea avea loc in toata țara. FSLI a anunțat…

- Cheltuielile de transport internațional pentru oficialii sau delegațiile straine invitate la decizia Președintelui R. Moldova, Președintelui Parlamentului și Prim-ministrului, vor fi achitate din bugetul de stat. Aceasta decizie a fost aprobata astazi de catre cabinetul de miniștri.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Cheltuielile cu personalul ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul…

- Ministrul Muncii: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar, mentionand ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va avea activ un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat, luni, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor, in cadrul audierii sale din Comisiile reunite de buget-finante din Parlament. "Debirocratizarea…

- Dupa calificarea in turul al treilea al AusOpen, Bogdan a urcat pentru prima data in cariera in Top 100 WTA, pe locul 89, cu 709 puncte. Si Mihaela Buzarnescu a urcat pe cel mai bul loc din cariera, de pe 44 pe 43, cu 1.184 de puncte. In Top 100 WTA, Sorana Cirstea se mentine pe locul 36,…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, conform execuției bugetare realizata de Ministerul Finanțelor Publice.

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- 'Iesirea Marii Britanii (din UE) inseamna ca bugetul trebuie redus', a scris Rutte pe Twitter dupa o intalnire cu comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger. Acesta din urma a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local ‘pierde’ 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. ‘Marea…

- Autoitațile locale și județene vor demara programul de manifestari culturale dedicat Centenarului Marii Unirii de la 1918. Evenimente in acest sens sunt programate in data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Gheorghe Nichifor, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale."Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- Un nou semn ca avansul economic record din acest an nu are o baza sanatoasa: executia bugetara la 11 luni publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Deficit bugetar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, investitii publice la minim istoric, venituri fiscale mai mici decat in 2017…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu incadrare in deficitul estimat de 3% din PIB, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP).

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…