- Fanii "Star Wars" au initiat o petitie prin care solicita producatorilor ca actrita Meryl Streep sa joace rolul printesei Leia in urmatorul film al francizei, dupa ce acesta a fost interpretat de Carrie Fischer, care a murit in decembrie 2016, informeaza BBC. In petitia initiata dupa aparitia…

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, un tânar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania.”La data de 1 aprilie a.c., în urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate…

- Ramona Gabor, sora cea mica a Monicai Gabor, a vorbit despre actualul ei iubit. Vedeta a oferit detalii in premiera despre cel cu care se iubește. Ramona Gabor a revenit zilele acestea in Romania . Ramona Gabor, care este stabilita de mai mulți ani la Dubai , a reușit sa iși faca o viața foarte frumoasa…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri 15 perchezitii in municipiul Bucuresti si in sapte judete, alte 20 de descinderi avand loc pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice…

- Dupa o perioada calduroasa pentru inceputul de primavara, cu maxime cuprinse intre 12 si 16 grade Celsius, avem parte acum de zile veritabile de iarna, cu ninsori si temperaturi negative in termometre. Stratul de zapada asternut, acolo unde el exista, nu trebuie insa sa ne ingrijoreze, sunt…

- Potrivit studiilor, 66% dintre romani considera ca au o viața stresanta, principala sursa de stres fiind locul de munca. Sunt afectați in aceeași masura atat barbații cat și femeile. Cu toții am...

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - B.T. Satu Mare, au ridicat 96 de pastile de ecstasy, 567 de grame de metamfetamina si 17,5 grame de cannabis, in urma a 2 perchezitii domiciliare,…

- Anuntul a fost facut in cadrul forumului "Rusia - țara tuturor posibilitaților". In acest context, soldatii, prin rolul lor pe campul de lupta, s-ar putea schimba La intrebarea unuia dintre participanții la forum daca este posibil ca rolul soldatului sa se schimbe in viitorul apropiat, iar…

- Incurajarea barbatilor de a-si lua concediu de crestere a copilului, lucrul de acasa, inlocuirea calatoriilor de afaceri cu sedinte via internet, incurajarea creativitatii, trainingurile pentru dezvoltarea continua - sunt cativa factori care ajuta la incurajarea egalitatii la locul de munca, esentiala…

- Piele subtire - Pielea care se afla in jurul ochilor este subtire si fragila. Cercurile negre ar putea aparea pentru ca sangele este vizibil prin piele. Deficienta de fier - Unul dintre simptome este aparitia cercurilor negre si pungilor de sub ochi. Continuarea AICI.

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet,...

- Identificarea cu certitudine a cazurilor în care un pacient poate sa se trezeasca din coma, pentru ca medicii sa poata sa decida daca vor continua sau vor opri serviciile medicale de mentinere a functiilor vitale, pare sa devina o realitate.

- Este necesar sa fie "sporite eforturile" impotriva dezinformarii online in timpul perioadelor electorale, a pledat, intr-un interviu pentru AFP, comisarul european pentru economia si societatea digitale, Mariya Gabriel. In varsta de 38 de ani, Mariya Gabriel, cel mai tanar comisar european, urmeaza…

- Actorul Gary Oldman (59 de ani), castigator al categoriei Cel mai bun actor la Oscar 2018, cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul „Darkest Hour“, a fost la un pas sa refuze acest rol.

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- Delia Matache este "nebuna" dupa nepotica ei. Artista face tot posibilul sa petreaca mult timp cu fetita Oanei. Chiar daca nu isi doreste un copil in momentul de fata, nu i-ar sta rau! Aceasta a fost surprinsa in ipostaze dragalase alaturi de Jessica.

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane la Washington,…

- DNA Prahova a fabricat dosarul Ponta-Blair. Mihai Gadea a prezentat miercuri, 21 februarie, la ”Sinteza Zilei”, detaliile din culisele dosarului ”Blair-Ponta-Ghița”. Astfel, Vlad Cosma a prezentat noi inregistrari prin care susține ca Direcția Naționala Anticorupție ( DNA) Prahova i-a fabricat acest…

- Sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 lei si peste 100 metri cubi de material lemnos confiscat de politisti, in urma unor controale in trafic, pe DN76 In data de 19.02.2018, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au efectuat o acțiune privind modul de gestionare, comercializare…

- Prinsi intre job, familie si alte responsabilitati, intre deadline-uri si asteptarile pe care le au altii de la noi, ajungem sa ne confruntam cu suprasolicitare, oboseala cronica, tulburari de somn, depresie, anxietate sau tulburari digestive.

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Mai multe studii in domeniu arata ca telefoanele mobile și alte dispozitive asemanatoare fara fir pun in pericol sanatatea creierului nostru. Specialiștii recomanda ca aceste aparate sa fie folosite cu precauție mai ales de catre copii și adolescenți. Mai multe studii in domeniu arata ca telefoanele…

- Știm ca toate relațiile au un inceput frumos. Se nasc sentimente din ce in ce mai puternice, mai frumoase, intre parteneri, iar relația devine solida și… anii trec. Cu trecerea timpului, inevitabil, tensiunile, neințelegirile. Cee de facut pentru a reaprinde flacara?

- Takeshi Kovacs, personajul principal din noul serial de pe Netflix "Altered Carbon", ecranizarea romanului science-fiction omonim de mare succes al lui Richard K. Morgan, este interpretat de nu mai putin de trei actori, unul suedez, Joel Kinnaman, unul american de origine chineza, Byron Mann, si unul…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro.

- A fost o zi agitata la Penitenciarul Mioveni, iar motivul este acela ca acolo au fost efectuate mai multe perchezitii. Oamenii legii au facut mai multe descinderi intr-un dosar oprivind traficul de droguri. Astfel, ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției…

- Politistii vranceni, coordonati de procurorii DIICOT – B.T Vrancea, au destructurat o importanta grupare infractionala specializata in trafic si consum ilicit de droguri. Oamenii legii au efectuat perchezitii in Focsani si Satu Mare si au confiscat 5,3 kilograme de canabis, unii dintre…

- Doi barbati din judetul Arges, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa comercializeze cocaina in parcarea unui complex comercial din orasul Mioveni, au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, urmand sa fie prezentati miercuri in fata instantei cu propunere de arestare…

- Doi tineri din judetul Salaj, suspectati ca au falsificat si pus in circulatie mai multe bancnote de 100 de euro, au fost depistati de politisti, unul fiind retinut, miercuri dimineata, in urma unei actiuni a Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate. Asupra sa s-au descoperit 1.100 de…

- Surse apropiate anchetei au declarat ca este vorba despre Bogdan Dumitrescu, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, comisarul Iulian Nicolae, a confirmat ca incidentul s-a petrecut in Slatina, in noaptea…

- Natalia Gordienko traiește cea mai frumoasa perioada din viața unei femei. A devenit mamica unui baiețel pe nume Cristian. Rolul de mama o incinta și spune ca abia acum traiește cu adevarat. Astazi Natalia și-a impartașit impresiile de a fi mama pe pagina sa de facebook. „Fetelor, hai sa vorbim despre…

- Osteoporoza este o boala scheletica sistemica, ce se caracterizeaza prin scaderea densitatii minerale osoase, care duce la fragilitatea osului si la cresterea riscului de fractura, de obicei la nivelul soldului sau al coloanei vertebrale.

- Cu toții știm ca investiția în oameni este cel mai eficient plasament al companiei. Investim în dezvoltarea angajaților, cream sisteme de evaluare a performanțelor lor și de recompensare, îi trimitem la cursuri și la teambuilding, le oferim oportunitați de dezvoltare a carierei…

- Timbre si afise electorale pentru PSD - este subiectul unei noi anchete jurnalistice la „Romania Furata”. Cum a ajuns sa fie folosita in interes de partid o societate de stat care era candva o mandrie nationala? Aflati duminica seara, la ora 22:00.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani), ambii…

- Proiectul „Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitațile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este derulat de Municipiul Alba Iulia, printr-un parteneriat solid cu șase organizații și vizeaza 600 de persoane din trei comunitati marginalizate ale orașului: „Chicago“ (blocurile…

- Premierul interimar Mihai Fifor a discutat, vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele acestei organizatii, David Harris, despre relatia Romaniei cu SUA, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relatia cu Statul Israel si rolul AJC in sustinerea…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit ca ar fi obligat cinci tinere sa practice prostitutia, in interesul sau. Cel in cauza a fost retinut si ulterior arestat preventiv.La…

- Mihaița Pleșan, 34 de ani, povestește cum era in 2013 Cristi Ganea, 25 de ani, jucatorul transferat acum la Athletic Bilbao, cand a ajuns la CSU Craiova, in Liga a 2-a. "Pot spune ca am avut și eu rolul meu in ascensiunea lui. Cand am ajuns la Craiova, el a fost primul jucator pe care l-am vazut. Era…

- Cine nu s-a confruntat cu problema neplacuta a coșurilor de pe fața? Apar cand ți-e lumea mai draga, sunt inestetice și dureroase. Noi iți aratam cum scapi de coșuri folosind metode naturale, de la bunica. • Argila verde, amestecata cu puțina apa, se aplica pe coșuri, se lasa sa se usuce și apoi se…

- Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou cateva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott, scrie digi24.ro.Actorul Mark Wahlberg ar fi fost platit cu 1.

- Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru rolul lui Khal Drogo din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", și-a bucurat fanii cu cateva imagini din timpul antrenamentelor pe care le executa in sala de forța.

- Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-a numarat printre cei care au luat atitudine fața de molestarea celor doi copii de catre agentul Eugen Stan, de la Politia Rutiera. Acesta a avut o reacție dura fața de comportamentul polițistului…

- V-ati intrebat vreodata ce reprezinta elementul turbo din motorizarile auto si de ce il intalnim din ce in ce mai des in ultima perioada? Ce este turbosuflanta? “Turbo” vine de la turbina sau turbosuflanta si este un agregat care foloseste energia gazelor de evacuare emise de motor…