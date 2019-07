Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Corni din județul Botoșani, ajuns in urma cu o saptamana la Secția de Arși a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, in stare grava, a incetat din viața. Dorel Dorneanu, in varsta de 65 de ani, a ajuns in stare grava la spitalul din Botoșani, in cursul zilei de 14 iunie, dupa…

- Tratament inovativ pentru bolnavii de Parkinson. Persoanele din Brașov care sufera de aceasta boala pot fi tratate in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența cu ajutorul unei terapii denumite Duodopa – un gel cu administrare intestinala continua, utlizat doar in formele avansate ale bolii. Practic…

- Consiliul Județean Arad a semnat cu o firma contractul pentru elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui nou corp de cladire in care va funcționa Secția Clinica de Boli infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. Pentru…

- Miercuri, 22 mai 2019, ora 12:00, are loc redeschiderea Compartimentului de Ingrijiri Paliative, ldquo;Casa Soarelui", din cadrul Sectiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.Potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta, lucrarile de amenajare…

- Un tanar a pus pe jar cadrele medicale si de la paza Spitalului Clinic Judetean nr. 1 din Craiova. Barbatul de 34 de ani – pacient internat la una din sectiile spitalului si, aparent, cu probleme psihice – a fost protagonistul unui episod care s-ar fi putut incheia tragic. Omul ar fi sarit de pe […]…

- Intervenția a fost realizata de o echipa complexa, fiind a doua de acest gen realizata in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența de la Targu Mureș. Un pacient care risca sa ramana mutilat pe viața in urma unui accident se va bucura și de acum inainte de o viața normala, datorita eforturilor…

- Fostul preot Cristian Pomohaci va fi adus cu mandat, in fața judecatorilor, la termenul fixat pentru data de 5 iunie. Decizia a fost luata luni in dosarul privind recunoașterea vinovației lui Pomohaci pentru acuzația de evaziune fiscala. Magistrații Tribunalului Mureș au decis ca fostul preot Cristian…

- Șeful secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Georgeta Martiniuc, a fost schimbata din funcție. Decizia a fost luata de conducerea Spitalului Județean Suceava dupa ce un sucevean, Lucian Baltaru, a sesizat faptul ca dupa ce s-a prezentat la ambulatoriul…