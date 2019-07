Defetismul electoral al PSD / ANALIZĂ Partidul Social Democrat este, de mai multa vreme, lovit in moalele capului. De un profund defetism. Legat de soarta alegerilor prezidențiale. In acest an, in premiera, starea de descurajare s-a extins. Atingand și celelalte categorii de pariuri electorale. Cel mai mare partid din Romania, numarand aproape o jumatate de milion de membri, nu mai are incredere in el insuși. Și este dispus sa se predea inainte de lupta. Asta vedem ca se intampla chiar azi. Este adevarat. Sunt mulți ani de cand PSD nu a mai invins la prezidențiale. De la Ion Iliescu incoace, in ciuda faptului ca este cel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

