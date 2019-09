Defecțiune FORD. 320.000 de mașini, chemate în service Defecțiunea constatata de Ford este de natura a provoca incendii. Prin urmare, Ford recheama in service peste 320.000 de mașini, anunța Mediafax, care citeaza Autoritatea auto din Germania. Vorbim despre modelele Mondeo, S-Max, Galaxy, fabricate in perioada 13 februarie 2014 - 11 februarie 2019. Dintre masinile chemate in service, 101.319 sunt inmatriculate in Germania. Decizia a fost luata pentru remedierea unei probleme la sistemul de alimentare cu electricitate, care poate cauza incendii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

