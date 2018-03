Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, jud. Timis, au desfasurat o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in urma careia au depistat sapte cetateni din Kosovo, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia. Cele sapte persoane au fost preluate de…

- O vulcanizare auto din Suceava a luat foc, noaptea trecuta, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Nu au fost victime. In incendiu a ars in proporție de 50% un autoturism parcat in garajul atelierului. Flacarile au mai afectat o mașina de echilibrat, un banc de scule, o…

- Un autoturism Dacia Logan, scos din uz, a fost incendiat, marți seara, in zona Artego. „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism dezafectat in zona Artego din municipiul Targu-Jiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Un accident rutier s-a produs marți seara, in jurul orei 19.30, pe strada Comisia Centrala din Focșani. Conducatoarea unui Peugeot a virat stanga, moment in care autoturismul a fost acroșat de un BMW. In urma producerii accidentului, șoferița, in varsta de 31 de ani, a fost ranita…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe D.N.17, marti dimineata. Un microbuz scolar a fost lovit din spate de o autospeciala de politie din cauza ca agentul care era la volan nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Microbuzul era plin de copii care mergeau la scoala…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- La sfarsitul saptamanii trecute au fost curatate strada Pacurari si Pasajul „Mihai Eminescu". Astazi este programat segmentul Podu Ros - Granit, pe bd. Socola, iar maine, cealalta parte a bulevardului, de la Granit spre Podu Ros. „Politia Locala supravegheaza zonele in care intervin utilitarele societatilor…

- Un accident rutier in care au fost implicate cinci persoane a avut loc in aceasta dimineața pe DN 17, in localitatea bistrițeana Podirei, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Șoferul era mai atent la Facebook decat la drum.

- Soferul nu a observat groapa din mijlocul drumului si a intrat in ea. In urma impactului, partea din spate a masinii a fost distrusa in totalitate. Barbatul a luat imediat legatura cu politia din localitate. Mai mult, acesta are de gand sa actioneze in instanta administratorul drumului pentru…

- Nu vom uita prea repede gerul de saptamana aceasta! Cel putin pana cand vor veni facturile la intretinere, care vor costa cu minimum zece la suta mai mult. In cele cateva zile de vreme rea s-au inregistrat consumuri uriase pentru incalzire.

- In momentul izbucnirii incendiului, in autoturism se aflau sotia si baiatul unui pompier din oras, proprietarul masinii. Femeia a simtit miros de fum, a luat copilul si au iesit repede din masina. Pompierii au intevenit imediat la fata locului si au lichidat focul. Cauza producerii…

- In momentul izbucnirii incendiului, in autoturism se aflau sotia si baiatul unui pompier din oras, proprietarul masinii. Femeia a simtit miros de fum, a luat copilul si au iesit repede din masina. Pompierii au intevenit imediat la fata locului si au lichidat focul. Cauza producerii…

- Cosmin Selesi s-a rasturnat cu mașina in șanț din cauza unei șoferițe. Realizatorul tv a povestit in direct la Antena 1, ce i s-a intamplat miercuri dimineața. Cosmin Selesi a povestit in emisiunea de pe Antena 1 cum a reusit sa se rastoarne cu masina intr-un sant, din cauza unei soferite. Din fericire,…

- O masina a luat foc in mers, la Videle, ian timp ce se deplasa, iar soferul vehiculului a cerut ajutor la 112. Pompierii au intervenit ptompt si au evitat un dezastru. Nicio persoana nu a fost ranita, iar din primele cercetari, cauza producerii incendiului ar fi fost un scurtcircuit.…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Plutonierul adjutant Horea Crișan se deplasa cu mașina alaturi de familia sa, când a fost surprins sa observe producerea unui accident între doua mașini la o distanța mica în fața lor.Ca urmare a accidentului, trei persoane au fost ranite, au ramas încarcerate…

- Inarmati cu un topor, o crosa de golf si un flex, barbatii au facut tandari geamurile vehiculului si i-au zgariat tabla. Potrivit unui martor citat de presa britanica, intre cei trei romani si vecinul exista un conflict mai vechi, din cauza locului de parcare. Cum masina oricum avea roata…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Pentru a reduce numarul accidentelor rutiere, IGP si INP au decis sa convoace sedinte cu administratia publica locala, cu agentii economici si cu drumarii. Ei se vor intalni pe traseele pe care au loc multe tragedii si vor stabili care sunt cele mai frecvente cauze.

- Este vorba despre un tanar de 29 ani, din municipiul Giurgiu, care, potrivit Politiei, s-a autoaccidentat dupa ce a pierdut controlul autoturismului lovind un cap de pod ce se afla in afara parții carosabile, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Iata ce spun politistii despre acest incident:…

- Doi barbati au ajuns in atentia oamenilor legii, din cauza unor tigari fara timbru si documente care sa le ateste provenienta, din cate au anuntat politistii. Dupa ce oamenii legii bacauani au tras pe dreapta deunazi, pentru un control, masina in care se aflau cei doi tineri, pe DN 2, s-a constatat…

- Un sofer, din Gorj, care consumase droguri, a adormit la volan, cu piciorul pe frana. Tanarul a reușit sa opreasca mașina inainte sa ațipeasca, dar autoturismul a blocat accesul intr-o parcare din Centrul Civic. Un alt sofer aflat in trafic l-a observat pe tanarul care dormea cu capul pe volan si motorul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina, in cursul acestei dimineti, ora 09:50, in localitatea Nalbant, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autoturism.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, sapte subofiteri si un ofiter.Potrivit…

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…

- Ieri 31 ianuarie 2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii au identificat…

- Un autoturism a ars ca o torța, joi dimineața, pe Calea Florești din Cluj-Napoca. Mașina s-a aprins in zona magazinului Billa, iar din fericire ocupanții s-au salvat la timp. Pompierii au intervenit la incendiu și au reușit sa-l lichideze in cateva minute. Cauza probabila a incendiului pare sa fie un…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Soferul turc care conducea ansamblul agabaritic, format dintr-un cap tractor si o semiremorca tip trailer, este si el anchetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului faptei fara incuviintarea organelor de politie.

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza unui barbat de 50 de ani. Acesta circula la volanul unui autoturism pe sensul de intrare in oraș, pe banda intai. La urcarea pe podul din Calea Șagului, șoferul a pierdut controlul volanului, și a trecut de pe banda intai pe banda a doua…

- O masina ars ca o torta, intr-o zona de blocuri! Evenimentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 0,40, pe strada Miorița din cartierul aradean Micalaca. Mai multi cetateni au sunat la numarul de urgenta 112 si au spus ca un autovehicul marca Dacia a fost cuprins de flacari…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- O masina a luat foc langa Curtea de Apel Bucuresti, aceasta arzand in totalitate, fara a fi ranita vreo persoana. Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscuta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti intervenind la fata locului.

- Duminica dimineața, in jurul orei 7.15, doua echipaje cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism Opel Astra, parcat in curtea…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Razvan Botezatu a trecut prin momente cumplite in copilarie, cand a ajuns in moarte clinica din cauza unui accident de masina. Prezentatorul TV a dezvaluit ca a ramas cu sechele grave si ca a necesitat tratament indelungat. Razvan Botezatu s-a plans joi de dureri insuportabile de spate, marturisind…

- Anul acesta am putea avea parte de un referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie. Asta, daca ii ascultam pe liderii PSD, cei care insista sa-i cheme pe romani la urne. Frana e trasa insa, de partenerii de Coalitie. Cei de la ALDE sprijina familia traditionala, dar nu vad o prioritate in acest…

- Alena Styukhina, in varsta de 15 ani, l-a intalnit pe Artyom Dorogov in timpul unei vacante la rudele din satul Zemetchino. Astfel, ea ar fi mers sa se intalneasca cu tanarul intr-un garaj, unde isi tinea masina, scrie tabloidul The Sun. Astfel, din cauza ca celor doi le-ar fi fost frig, Dorogov ar…

- Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada sediului SPD, la Berlin. El a lasat anterior un sac cu butelii cu gaz si dispozitive de aprins aragazul in fata sediului Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel, potrivit autoritatilor.…

- Incidentul s-a produs in Iasi, in zona Releului Bucium. Potrivit presei locale, cei doi tineri ar fi parcat masina in zona si au incercat sa profite de faptul ca erau singuri pentru cateva momente de tandrete. Partida de amor a fost intrerupta insa brusc, cand masina a luat-o la vale. 70 de…

- Un trecator care a vazut cele intamplate a sunat la numarul unic de urgenta 112, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje de interventie, printre care un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, cu medic, precum si un echipaj de prim ajutor al SMURD. Incidentul nu s-a soldat cu victime,…

- Doi tineri indragotiti au mers cu masina pe platou la releu pentru a avea parte de intimitate si pentru a admira peisajul. Insa din neatentie au uitat sa traga frana de mana sau au atins-o din greseala si au cazut intr-o rapa. Din fericire, cei doi au scapat teferi. Totusi, mai multe echipaje de interventie…

- Dublul campion national, fostul pugilist Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina personala. Conform primelor informatii, barbatul s-ar fi sinucis din cauza problemelor de sanatate. Fostul boxer a fost gasit noaptea trecuta in masina personala cu venele taiate, intr-o parcare…

- Marti, 26 decembrie, au fost trei ceasuri rele pentru doi barbati din comuna Bughea de Sus. Acestia se aflau intr-un autoturism Dacia Break. Probabil, din cauza neatentiei conducatorului autom masina a ajuns in albia raului. Autoturismul a fost destul de sifonat, iar cei doi, Conducatorul auto si…

- Un barbat din Basarabeasca a fost prins în flagrant de ofițerii CNA și SPIA, în mașina unui echipaj al poliției de patrulare, timp ce le oferea oamenilor legii 300 de euro mita. Potrivit serviciului de presa al CNA, barbatul, aflându-se în trafic la volanul…