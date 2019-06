Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar, gazda emisiunii "Rai Da Buni" de la Antena Stars, asteapta cu nerabdare nasterea celui de-al treilea copil. Burta de graviduta a sotiei sale, Gabriela, este tot mai mare, iar fotografiile pe care le fac cei doi sunt din ce in ce mai spectaculoase!

- O politista gravida in sase luni a fost agresata in timpul unei interventii in comuna argeseana Vulturesti, fiind lovita in burta si trasa de par. Politista intervenise pentru a aplana un scandal intre doua familii de romi. Incidentul s-a petrecut pe 21 mai, iar agresorul este cercetat pentru ultraj.

- Mirela de la "Insula Iubirii" nu-si mai tine burta ascunsa! Vedeta a confirmat ca este insarcinata si a publicat o imagine in care i se vede burtica, totul la insistentele admiratorilor de pe retelele de socializare.

- Poveste incredibila:O tanara de 18 ani a luat o pilula contraceptiva și s-a dus la culcare „cu abdomenul plat”. Cand s-a trezit, a nascut. „Nu am avut burta de gravida” – Foto O tanara de 18 ani a luat o pilula contraceptiva și a mers la culcare cu un „abdomen plat”, iar in dimineața urmatoare, la doar…

