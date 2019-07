Deduceri mai mari pentru sponsorizări și mecenat. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele Dupa o primavara încordata din cauza dificultaților generate de publicarea cu întârziere a Registrului entitaților/unitaților de cult, vara aduce vești bune pentru ONG-uri. Datorita modificarilor aduse Codului fiscal prin Legea 156/2019, entitațile non profit vor putea beneficia de sume mai mari din sponsorizari. Mai exact, crește de la 0,5 la 0,75 procentul de cheltuieli cu sponsorizarea care poate fi dedus din impozitul pe profit. Prin urmare, societațile care efectueaza sponsorizari beneficiaza de credit fiscal în anumite condiții pe care le vom trece în revista… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

