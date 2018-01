Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a inceput cu așa numita „revoluție fiscala”, respectiv intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea…

- Firmele mijlocii vor fi mutate de la administrațiile regionale județene ale Fiscului (de la Ploiesti, in cazul regiunii Sud Muntenia) la cele judetene (la Pitesti, in cazul Argesului) cel mai probabil incepand din luna ...

- Un inginer de la Directia Silvica Alba si mai multi administratori si proprietari de firme cu obiect de activitate in domeniul prelucrarii lemnului si fabricarii mobile sunt cercetati de DIICOT pentru infractiuni de evaziune fiscala. Prejudiciul calculat de procurori s-ar ridica la circa 700.000 de…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului ramane neschimbata și este de 17 lei și 18 bani.

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul legislativ initial in urma cu doar sase saptamani, va fi prima care va supune la vot, in cursul dupa-amiezii, actul normativ. Senatul va urma si el in cursul noptii de marti sau miercuri dimineata, dupa ce se vor finaliza dezbaterile maraton…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa, informeaza AGERPRES . Au fost inregistrate…

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA au trimis in judecata doi administratori de firme intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei. Ana-Ruxandra Stanciu si Aurelian Sandu, ambii aflati in stare de detinere, sunt acuzati de evaziune fiscala in…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 29 de bani pentru un euro, cu 9 bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului crește cu un ban și este de 17 lei și 18 bani.

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, scrie agerpres.ro.

- Gradinița cu Program Prelungit Baia de Fier implementeaza Parteneriatul Strategic cu titlul „Tous differents et alors? Pratiques pedagogiques pour une ecole de la reussite pour tous!", finanțat cu sprijinul Uni...

- Deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Ganț, a anunțat vineri, ca nu va vota legile Justiției, inițiativa legislativa privind ONG-urile și nici modificarile la Codul fiscal. "Nu voi vota legile Justiției. Nu le voi vota pentru ca nu au avizul CSM.…

- La inceput de an electoral, prima tranșa din suportul structural al UE va fi disbursata Moldovei in primul trimestru al anului viitor. Anunțul a fost facut de comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johanes Hahn la o intrevedere cu jurnaliștii Parteneriatului Estic. …

- La data de 21 noiembrie a.c., politistii de investigarea criminalitatii economice, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus continuarea urmaririi penale fata de doua persoane, administratorii unei societati comerciale, banuite de evaziune fiscala.

- Gabriela Firea a anunțat ca Primaria București a renuntat la realizarea unui singur incinerator de deseuri si iși propune infiintarea mai multor unitati care sa gestioneze deseurile, de preferinta unele care sa le transforme in biogaz.

- Președintele Iohannis are parerea sa despre reforma fiscala, iar Guvernul alta, aceasta fiind cea buna dupa cum considera atat sindicatele cat și patronatele, a declarat joi seara premierul Mihai Tudose. El a afirmat ca nu a mai discutat în ultima perioada cu șeful statului.…

- ”Ii felicit pe colegii mei din județ pentru munca extraordinara pe care au depus-o pentru ca Buzaul sa aiba cel mai bun proiect. A fost o competiție transparenta și onesta intre treisprezece județe care indeplineau condițiile impuse de Ministerul Educației și ma bucur ca am reușit sa ajungem in etapa…

- Reprezentativa Danemarcei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 5-1, selectionata Irlandei, in mansa secunda a barajului. In tur, scorul a fost egal, 0-0, porivit news.ro.

- Primarii mai multor comune si orase din judetul Arad s-au adunat si au protestat pe Bulevardul central din Arad, protestul constand intr-un mars pasnic pe traseul Consiliul Judetean Arad – Bulevardul Revolutiei – Sediul Prefecturii Arad. Motivul acestui protest inedit a fost adoptarea modificarilor…

- Romania este vital sa se ancoreze la regulile de disciplina fiscala, bugetara și bancara europeana, a declarat, luni, Andreea Paul, președinte al INACO - Inițiativa pentru Competitivitate. "Propunerea INACO este sa punem accent pe acțiunile dedicate creșterii competitivitații…

- Un nou protest fata de Revoluția fiscala, precum si fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei a avut loc duminica seara. La Alba Iulia, oamenii s-au adunat in fata Prefecturii, pentru a-și manifesta nemulțumirile. Aproximativ 20 de persoane au protestat pașnic, duminica incepand cu ora 18.00,…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, anunța ca, in urma OUG privind Codul Fiscal, se vor lua masuri pentru a mentine sau chiar pentru a creste nivelul salarial actual al personalului.

- Europarlamentarul S&D Maria Grapini a declarat, joi, pentru agentia de presa Mediafax, ca premierul Mihai Tudose s-a "hazardat" cand a acuzat multinationalele ca au mobilizat protestatarii din fata Guvernului, sarcina Executivului fiind aceea de a trata toti investitorii echidistant.”Mi-e…

- Unul dintre motivele trecerii contributiilor in sarcina salariatilor, potrivit Guvernului, a fost sa elimine situatiile in care patronii nu platesc contributiile sociale pentru angajati. Pentru a sustine aceasta idee, ministrul Finantelor a anuntat ieri ca peste doua milioane de salariati sunt dezavantajati…

- Guvernul a modificat, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi autorizate. Potrivit…

- Iata in ce consta revoluția fiscala: Scaderea impozitului pe venit din dobanzi de la 16% la 10%: Sunt 10 milioane de romani cu impozite fiscale Scaderea impozitului pe venit din chirii, arenda, activitați agricole, silvicultura, piscicultura, premii, investiții, de la 16% la 10%…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, care a inceput la ora 13.00. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II de…

- Guvernul pregatește modificari de amploare și la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicata impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeana.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 21 de bani pentru un euro, cu patru bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului nu se schimba și este de 17 lei si 47 de bani.

- Politistii si procurorii au descins in aceasta dimineata la sediul mai multor firme de constructii, dar si la domiciliile patronilor suspectatid e evaziune fiscala. Anchetatorii banuiesc ca firmele nu au inregistrat mai multe tranzactii in contabilitate ca sa scape de impozitele la stat.

- Premierul Mihai Tudose a decis, luni, pentu a doua oara in decurs de patru zile sa amane adoptarea in Guvern a modificarilor fiscale criticate de Presedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, in conferinta de presa de la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania,…

- FCSB s-a calificat in șaisprezecimile de finala ale Ligii Europei. Fotbaliștii bucureșteni și-au asigurat participarea in urmatoarea faza a competiției dupa ce au remizat aseara pe teren propriu cu Hapoel Beer-Șeva, iar Viktoria Plzen a dispus de Lugano cu 4-1.

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a fost audiat, vineri dimineata, de un judecator din Madrid, in dosarul in care este banuit ca ar fi prejudiciat fiscul spaniol cu suma de 3,3 milioane de euro, in perioada in care a pregatit formatia Real Madrid.Mourinho a venit singur…

- Exprimandu-si cat se poate de clar nemultumirile fata de “revolutia fiscala” anuntata de Coalitia de Guvernare, primul om in stat a dat exemple, prezentand cifre si calcule, pentru ca in final sa transmita un avertisment “decidentilor politici”. Amintind de luarea de pozitie avuta la investirea Cabinetului…

- Igor Dodon a anuntat marti, 31 octombrie, în cadrul unui interviu oferit pentru agentia de presa rusa TASS, ca nu va merge la Summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles, preconizat pentru 24 noiembrie, pentru ca nu-l bucura perspectiva de a fi pus „în acelasi cos cu Ucraina”. …

- Polițiștii din Valcea au descins in aceasta dimineata la locuintele unor persoane banuite de infractiuni de spalare de bani și evaziune fiscala. Polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea efectueaza, in acesata dimineata, 15 percheziții, in județul Valcea și in București, ...

- Parlamentul European a votat raportul eurodeputatului Mihai Țurcanu privind noul cadru legislativ european in materie de produse fertilizante pentru agricultura.”Datoria noastra este sa le oferim cetațenilor europeni produse sigure pentru sanatate și la prețuri accesibile”, a declarat raportorul…

- Fiscul vinde la preturi mult sub cele ale pietei produse la care in mod normal nu ai acces oricum si oriunde. Asa poti cumpara de la filialele ANAF diamante, super-bolizi de sute de cai putere, cladiri, vinuri unice de colectie sau chiar podgorii intregi de vie, bunuri confiscate de la datornici…

- In aceasta dimineata, premierul Mihai Tudose va lua parte la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“ Iasi. Proiectul depaseste 120 de milioane de lei.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Curte de Apel Cluj au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților PAȘCA ALEXANDRU VICTOR, STOIA IOAN, ODAGESCU ANCA VIRGINIA, VALEAN MARIA, PAP IRIMIE, NECULA CORNELIA, VANTU VIRGIL, STANESCU BRINDUȘA ELENA și ARMAȘ SIMION sub aspectul…

- Monica Macovei sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transpus trunchiat directiva europeana privind confiscarea extinsa in legislatia romaneasca. In tabelul de Concordanta intre Directiva europeana si proiectul ministrului, la „confiscarea de la terti” scrie: „Nu face obiectul prezentului…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 40 de bani pentru un euro, cu trei bani mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului american a scazut cu un ban si este de 17 lei si 36 de bani.

- Schimbarile datorate tehnologiei au implicatii fiscale importante pentru companii, inclusiv la nivelul costurilor operationale sau administrative si al conformarii cu obligatiile fiscale, iar transformarea modelelor de business atrage si modificari ale cadrului legislativ fiscal care tin seama de…

- In cercurile eurofile de la Bucuresti se manifesta teama ca noile evolutii din spatiul Europei Centrale ar provoca reverberatii interne, fapt care explica si apelul intempestiv al fostului premier Dacian Ciolos.

- Leul a continuat sa se deprecieze in raport cu moneda unica europeana, cotatia anuntata joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,5915 lei, mai mult cu 0,61 de bani (+0,13%) fata de cursul...

- Ministerul Agriculturii vrea sa inregistreze la Bruxelles alte 14 produse romanești cu indicație geografica, pe langa cele patru pentru care Romania a obținut deja recunoașterea europeana, a declarat, marți, ministrul de resort, Petre Daea, in deschiderea targului organizat in Parcul Herastrau din…

- Consiliul Concurentei ia in calcul declansarea unei investigatii in randul bancilor, daca descopera indicii in ceea ce priveste cresterea ROBOR din ultima perioada, a declarat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, potrivit News.ro. ”O perioadă lungă de timp, dobânzile au…

- Fundasul portughez Ricardo Carvalho a fost condamnat de justitia spaniola la sapte luni de inchisoare si a fost amendat cu 142.822 euro pentru delicte fiscale comise in perioada 2011 si 2012 cand juca la Real Madrid. El nu va ispasi pedeapsa, deoarece este mai mica de doi ani.Fostul jucator…

- Parlamentul face primul pas pentru ca noțiunea de integrare europeana sa se regaseasca in Constituția R. Moldova, ca element definitoriu al identitații constituționale a republicii. Cu o propunere in acest sens a venit astazi in Parlament spicherul Andrian Candu. „Noi propunem sa formam un grup de lucru,…