- Ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, a anuntat ca Executivul de la Moscova are pe masa un plan pentru "dedolarizarea" partiala a economiei ruse, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Moscovei cu alte state. Planul, menit să…

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- Rusia este pregatita sa discute cu oficialii americani pe tema acuzatiilor privind presupusele ingerinte ale Moscovei in scrutinul prezidential din SUA, a relatat agentia RIA Novosti, cu scurt timp inainte de intrevederea intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…