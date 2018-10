Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul pregatește o lovitura financiara pentru SUA. Planul, menit sa protejeze Rusia in fata sanctiunilor internationale, mai ales in fata celor adoptate de SUA, 'a fost trimis spre analiza guvernului', a precizat ministrul rus al finantelor, Anton Siluanov. Consilierul Kremlinului pentru…

- Guvernul de la Moscova are pe masa un plan pentru 'dedolarizarea' partiala a economiei ruse, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Rusiei cu alte state, relateaza agentia Ria Novosti, citata joi de EFE preluata de Agerpres. Planul,…

- Guvernul de la Moscova are pe masa un plan pentru diminuarea dependentei economiei ruse de dolarul american, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Rusiei cu alte state, relateaza agentia Ria Novosti, citata joi de EFE. Planul, menit…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor (EDD), agentia militara chineza care supervizeaza tehnologia de aparare, transmite Reuters. Motivul este achizitionarea unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, cu incalcarea sanctiunilor americane…

- ''Stiu ca acordati personal o atentie deosebita dezvoltarii relatiilor ruso-chineze. Suntem in contact permanent cu dumneavoastra. Sunt bucuros sa va pot primi in Rusia'', i-a spus Putin lui Xi Jinping in debutul intalnirii lor. In acest context, presedintele rus a mentionat ca volumul schimburilor…

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Incepand din luna martie, Rusia a redus investițiile in obligațiuni de stat americane cu 81 de miliarde de dolari, reprezetand 84% din investiția sa in datoria guvernului SUA. Aceasta vanzare rapida ar fi dus la o creștere pe termen scurt a randamentelor Trezoreriei SUA care a speriat piața. In…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse. 'Suntem gata sa-l invitam…