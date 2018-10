Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca liderul clanului Duduienilor s-a stins din viața, in urma unui stop cardiac, a cazut ca un fulger peste toți membrii lumii interlope din Capitala. (Super oferta de angajare) La scurt timp dupa ce trupul neinsuflețit al acestuia a fost adus acasa, familia a inceput o mobilizare fara precedent…

- Lumea interlopa din Romania e in doliu dupa moartea temutului Segher. Liderul clanului Duduienilor s-a stins din viața, luni noapte, dupa ce a suferit un infarct in inchisoare.(Super oferta de angajare) Așa cum era de așteptat, rudele și prietenii temutului interlop vor sa organizeze o grandioasa ceremonie…

- Scandal fara precedent in lumea interlopa. Mircea Nebunu e foc și para pe celebrul sau naș Dan Bursuc. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, un video de-a dreptul senzațional, al carui protagonist este temutul barbat. (Super oferta de angajare) Cel supranumit liderul lumii interlope…

- Adrian Minune se dedica trup și suflet celor doua femei din viața lui: Cati și feblețea sa, Oana, pe care nu o neglijeaza deloc. Celebrul manelist a ținut morțiș sa-i prezinte apropiatei sale noua bijuterie pe care și-a achiziționat-o și cu care face furori pe strazile Capitalei. (Super oferta de angajare)…

- Marian Alecu, omul care a pus bazele renumitului lanț de fast-food McDonald’s in Romania, precum și ale grupului City Grill, este un impatimit al mașinilor de epoca. (Super oferta de angajare) Renumitul om de afaceri a facut senzație pe strazile din Capitala cu bijuteria sa pe patru roți. CANCAN.RO,…

- Cu puțin timp inainte de a pleca in vacanța in Turcia, Adina Constanța, soția lui Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, cel mai bogat din Capitala, a apelat la serviciile unui arhicunoscut medic estetician. (Super oferta de angajare) Femeia s-a “tunat” la cabinetul doctorului Constantin Stan, soțul…

- Vestea cadea ca un trasnet in acea zi de 1 martie, 2017! Vasile Turcu, om de afaceri și fost acționar al clubului Dinamo București, era gasit spanzurat in sala de fitness a vilei sale din Capitala. (Promotiile zilei la monitoare) Dus de urgența la Spitalul de Urgența Floreasca, Turcu a mai trait opt…

- Scandalul a izbucnit in urma cu mai bine de doi ani. Compozitorul Alexandru Vilmanyi l-a acuzat atunci pe Adi Minune ca ar fi „furat” piesa “De-ar fi sa vii” a Mihaelei Runceanu, pe care a interpretat-o in genul care l-a consacrat. (Super oferte la accesorii gaming) Acum, disputa a ajuns in instanța,…