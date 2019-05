Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat joi, 2 mai 2019, la Sucevita, trei contracte in valoare de 14 milioane de lei pentru realizarea a 3 obiective de investitii prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Doua dintre contracte vizeaza…

- Romania s-a facut de ras la Tribunalul UE, unde a pierdut 80 de milioane de euro! Statul roman a pierdut un proces cu Comisia Europeana, la Tribunalul de la Luxembourg, din cauza ca a depus tardiv o contestatie.Mai mult, judecatorii ii umilesc pe reprezentanții Guvernului, conduși de prin…

- Romania este nevoita sa suporte corecții financiare de 80 de milioane de euro, din cauza unor nereguli la fondurile europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor. Ministerul de Externe, care trebuia sa depuna contestație, a facut acest demers prea tarziu. Cazul a ajuns in justiția europeana, care…

- In cadrul unei conferințe de presa susținute joi, 18 aprilie, primarul Mihai Chirica a prezentat proiectul de buget al Municipiului Iași pentru anul 2019. Documentul, in forma sa generala, a fost publicat pe site-ul Primariei pe 29 martie și va fi supus votului in cadrul unei ședințe a Consiliului Local…

- Un raport EFOR arata ca Romania plateste una din cele mai mari subventii din UE partidelor politice: 37 milioane de euro in 2018. In 2019, suma va fi si mai mare: peste 85 de milioane de euro. Subventiile alocate partidelor anul trecut au crescut de peste 20 de ori fata de cele din urma cu un deceniu,…

- Aproximativ 80% dintre autoturismele care circula in Romania au peste 11 ani vechime, circa 5,11 milioane de masini dintr-un total de 6,45 milioane de masini inmatriculate in tara, potrivit DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a...

- Cinemax, cel mai mare lant de cinematografe multiplex din Slovacia, a anuntat inca din toamna anului trecut ca va intra pe piata din Romania. Primul cinematograf va fi inaugurat pana in luna iunie a acestui an, in Veranda Mall, insa pe termen lung...