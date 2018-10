Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a anuntat, joi dimineata, retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, in Costa Rica, in urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Poliției Romane.Presa din Costa Rica a difuzat,…

- Elena Udrea a fost reținuta de catre autoritațile din Costa Rica, apoi incarcerata la inchisoarea de femei, alaturi de Alina Bica, reținuta și ea la o distanța de cateva ore. Fostul ministru al Turismului a fost saltat de pe strada, in timp ce ieșire la plimbare cu fetița sa, Eva Maria.

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a explicat la Digi24 ca miza in cazul arestarii Elenei Udrea și a Alinei Bica e faptul ca daca acestea nu sunt aduse in țara ca sa-și execute pedeapsa, romanii au sentimentul ca nu s-a facut dreptate. Percepția cetațenilor asupra actului de justiție reprezinta adevarata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Poliția Romana anunța ca au colaborat cu autoritațile din Costa Rica pentru depistarea și reținerea Elenei Udrea și a Alinei Bica, cele doua romance urmand sa fie audiate de instanța, iar ulterior, judecatorii sa stabileasca cum se va dezbate procedura de extradare și daca vor fi dispuse masuri preventive.Alina…