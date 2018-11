Dedesubturi din sistemul bancar, spuse chiar de către un director din BNR Dupa cateva experiente cu procurorii si cu o parte a presei care acuza BNR ca ar fi permis bancilor anumite excese, Consiliul de Administratie al BNR a luat decizia ca normele interne sa nu mai fie supuse evaluarii BNR, institutia centrala urmand sa fie doar notificata. ”Acum doi ani jumate am cerut asadar aceasta analiza Directiei de Stabilitate. Ne-am intalnit cu ei dupa vreo luna de zile si am ajuns la concluzia ca gradul de indatorare la nivelul sistemului bancar este destul de mare si ca practica bancilor poate genera anumite riscuri. Existau banci care mergeau pe un grad de indatorare destul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

