Dedesubturi ale Unirii

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean a transmis un mesaj. “27 martie 1918 este o zi deosebita in istoria noastra comuna. Este ziua in care sarbatorim 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. La 27 martie 1918, Sfatul Tarii…

- UNITATE… Timp de cinci ore, ieri, in orasul Negresti s-a discutat doar despre reintoarcerea Basarabiei la tara-mama, intr-un moment crucial pentru natiune. Negrestiul a fost, astfel, punctul-zero al actiunilor dedicate celor 100 de ani de la semnarea in Sfatul Tarii, de la Chisinau, a proclamatiei de…

- In anul 1914, odata cu izbucnirea Primului Razboi Mondial, cea mai mare parte a cercurilor politice romanesti aveau in vedere intrarea Romaniei in razboi alaturi de Antanta, in vederea eliberarii Transilvaniei si Bucovinei de sub stapanirea Austro Ungariei. In ce priveste Basarabia, aflata sub stapanire…

- Ședința istorica a Tineretului Național Liberal la Chișinau, impreuna cu organizația de tineret de la PLDM, PAS și platforma D.A., la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal (TNL) s-a reunit intr-o…

- Mesaj al Ministrului Culturii și Identitații Naționale la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania In urma cu fix o suta de ani, la ora locala 16:15, se deschidea oficial ședința cu nr. 63 a Sfatului Țarii din Basarabia, convocata pentru data de 27 martie 1918, sub președinția lui Ion Inculeț, vicepreședinția…

- I.C. Inculet a fost ales in unanimitate presedinte al Sfatului Tarii din Basarabia, dupa unirea din 27 martie 1918 el devenind ministru al Basarabiei, ministru al sanatatii publice, ministru de interne, ministru al comunicatiilor si vice-presedinte al Consiliului de ministri in Guvernul Romaniei, condus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, marti, ca, dupa exemplul anului 1918, doar vointa Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau ”va putea reface ceea ce a facut Sfatul Tarii cu un veac in urma”. ”Va propun, sub inspiratia evenimentelor de acum un secol din Basarabia, sa incercam…

- Parlamentul de la Bucuresti a adoptat marti Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, informeaza AGERPRES . “Parlamentul Romaniei, constituit in sedinta solemna la implinirea a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Patria Mama , astazi, 27 martie 2018, considera…

- "Prin propaganda se incearca sa se arate cetatenilor nostri ca locul lor nu este in marea familie europeana" Presedintele Parlamentului a tinut un discurs in plenul Parlamentului Romaniei! "La 100 de ani de la Actul Unirii din 1918, spre mare regret, avem de a face, iarasi, cu dorinta unora de a decide…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, marți, in cadrul ședinței solemn e, “Declaratia solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. S-au inregistrat 19 abțineri. In textul Declarației se precizeaza ca ”Romania și cetațenii ei sunt și vor fi intotdeauna pregatiți sa…

- Basarabia ndash; sacrificata in jocul de interese al Marilor Puteri Rapturile rusesti din trupul Moldovei se integreaza asa numitei "Chestiuni Orientaleldquo;, respectiv disputa dintre Marile Puteri ndash; in principal Imperiul Habsburgic si Rusia ndash; pentru acapararea a cat mai multe teritorii ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Unul dintre cei mai importanti artizani al unirii Basarabiei cu Romania a fost Pantelimon „Pan”Halippa, publicist și om politic, președintele al Sfatului Țarii care a votat Unirea in 1918, persecutat politic de catre comunistii romani, inchis la Sighet, exclus din Academia

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Istoria unirii Basarabiei cu regatul Romaniei incepe oficial 9 aprilie 1918 (27 martie pe stil vechi) si se incheie pe 28 iunie 1940, cand Rusia anexeaza din nou Basarabia, in urma pactului Ribbentrop-Molotov.

- La ora la care, in urma cu 100 de ani, incepeau lucrarile Sfatului Tarii, care s-au sfarsit cu decizia unirii Basarabiei cu Romania, la Slatina va incepe un eveniment deosebit organizat de Muzeul Judetean Olt, opt artisti plastici basarabeni fiind prezenti.

- Pe 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania. Au urmat celelalte provincii romanești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfarșitul anului 1918, fiind creata Romania Mare.

- La 27 martie 1918/9 aprilie 1918, in urma deciziei Sfatului Tarii, Basarabia se uneste cu Romania, fiind alipita astfel la granitele de unde fusese rupta in urma cu 106 ani de Imperiul Tarist.

- 27 martie 1918. Hotararea Sfatului Țarii: „In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tarii declara: Republica democratica moldoveneasca (Basarabia) in hotarele ei dintre Prut, Dunare, Nistru, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria, rupta de Rusia acum o suta și mai bine de ani din trupul vechei Moldove,…

- In urma cu exact 100 de ani, pe 27 martie, Sfatul Tarii a votat prin vot nominal deschis in favoarea Unirii cu Romania, declaratia Sfatului Tarii mentionand ca: "Republica Democratica Moldoveneasca Basarabia , in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia…

- Celebram la 27 Martie Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania. In urma cu exact 100 de ani, dupa peste un veac de ocupatie, Basarabia decidea, prin votul si decizia Sfatului Tarii, in numele poporului Basarabiei, unirea cu Mama sa Romania. In ultimul veac, Mama Romania nu a fost deloc grijulie cu fiica…

- Pe data de 27 martie se celebreaza Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania. "In urma cu exact 100 de ani, dupa peste un veac de ocupatie, Basarabia decidea, prin votul si decizia Sfatului Tarii, in numele poporului Basarabiei, unirea cu Mama sa Romania. In ultimul veac, Mama Romania nu a fost deloc…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Dobrogea, un taram milenar, cu o istorie uluitoare... Grecii au numit acest pamant Mikra Skythia... Mica Scitie. Povestea sa, refacuta dupa vechile izvoare ale antichitatii, incepe cu un popor misterios, cel al cimerienilor. In urma cu mai bine de 3.000 de ani, acesti kimmerios kimmerioi traiau pe un…

- Deputatul Eugen Tomac a fost prezent la evenimentul organizat de primarul comunei Corbi si a explicat, intr-un interviu acordat cotidianului Top, care sunt sansele de unire reala dintre Romania si Republica Moldova. El este presedinte al Partidului Miscarea Populara si este deputat in Parlamentul…

- "Simte romanește! 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania!" este titlul uneei provocari lansate de ALDE Pitești pentru saptamana viitoare. Iata cum suna invitația la evenimentul anunțat de Departamentul comunicare al filialei locale a formațiunii politice: "Elevi, parinți, bunici! Ne vedem…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Asociația Tinerilor Romani din Afara Granițelor Iași organizeaza evenimentul Hora Unirii eveniment din cadrul Festivalului Cultural Basarabia, organizat de 16 asociații membre ai Federației Asociațiilor de Basarabeni din Romania, care va avea loc pe data de 27 martie 2018, cu incepere de la ora 15:00,…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu Romania”, marți, 27 martie 2018, cu incepere de la ora 12:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. In cadrul conferinței, prof. Valeria Huza va prezenta comunicarea cu titlul „Basarabia pamant romanesc”. Dupa conferința,…

- In prezența unui public numeros (de toate varstele) la Centrul Cultural Sighetu Marmației a avut loc, in premiera, lansarea carții OCHII BASARABIEI de Gheorghe Parja. Despre personalitatea autorului și despre importanța carții au vorbit: ing. Horia Scubli, prof.dr. Teodor Ardelean, conf.univ.dr. Gheorghe…

- Consilierii Locali ai PMP Iași au depus, la Consiliul Local al Municipiului Iași, miercuri 14 martie 2018, propunerea privind adoptarea declaratiei de sustinere a unirii Republicii Moldova cu Romania si infiintarea unui punct de semnare a declaratiei de catre cetatenii Municipiului Iasi. 100 de ani…

- 12 academicieni din Basarabia și 12 academicieni din Romania au adresat solicitarea ca Nicolae Dabija, reperezentant al Sfatului Țarii 2, sa se adreseze romanilor, la 1 decembrie 2018, de la tribuna Parlamentului Roman. Solicitarea nu a primit raspuns, dar dovedește susținerea mediului academic pentru…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Revenirea Dobrogei in cadrul statului roman dupa Congresul de la Berlin din 1878 a permis ardelenilor sa se stabileasca in provincia dintre Dunare si Marea Neagra. Acestia cunosteau realitatile dobrogene cu mult timp inainte de acest moment, frecventand targurile dobrogene si fiind practicanti ai transhumantei…

- Unirea din 1918 nu a fost, cum mult timp a incercat istoriografia romana sa ne prezinte fenomenul, un cumul de adunari populare in care mulțimile inflacarate s-au adunat și au proclamat unirea cu Romania. In realitate, lucrurile s-au petrecut altfel, unirea s-a facut in mare parte sub forța imprejurarilor,…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

