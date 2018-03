Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis isi continua razboiul de la distanta cu seful PSD, Liviu Dragnea. Seful statului l-a facut praf pur si simplu pe liderul Camerei Deputatilor. Iohannis nu e de acord cu discursul lui Dragnea din parlament de la sedinta solemna de unire cu Republica Moldova. Mai mult, seful…

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la…

- In anul 1914, odata cu izbucnirea Primului Razboi Mondial, cea mai mare parte a cercurilor politice romanesti aveau in vedere intrarea Romaniei in razboi alaturi de Antanta, in vederea eliberarii Transilvaniei si Bucovinei de sub stapanirea Austro Ungariei. In ce priveste Basarabia, aflata sub stapanire…

- Județele Suceava și Alba din Romania și raionul Soroca din Republica Moldova au semnat marți, 27 martie, in sala Bucovina de la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, la implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, o infrațire simbol. Momentul semnarii protocolului de colaborare a…

- In organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, a Muzeul Județean și in parteneriat cu Asociația Pro- Basarabia și Bucovina, azi, 27 martie, a avut loc evenimentul dedicat centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, „Basarabia – Lacrima Neamului…

- "Prin propaganda se incearca sa se arate cetatenilor nostri ca locul lor nu este in marea familie europeana" Presedintele Parlamentului a tinut un discurs in plenul Parlamentului Romaniei! "La 100 de ani de la Actul Unirii din 1918, spre mare regret, avem de a face, iarasi, cu dorinta unora de a decide…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova. ”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Unul dintre cei mai importanti artizani al unirii Basarabiei cu România a fost Pantelimon &"Pan&" Halippa, publicist și om politic, președintele al Sfatului Țarii care a votat Unirea în 1918, persecutat politic de catre comunistii

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Garla Mare au depistat trei barbați si un copil din Bulgaria, care au trecut ilegal frontiera din Bulgaria in Romania, cu o barca de pescuit. In baza acordului de readmisie, cetatenii bulgari au fost predați autoritatilor de frontiera…

- Te poți indragosti, lesne, de Bucovina… Intr-una din localitațile de referința, Consiliul local a luat decizia de a impune satenilor sa respecte arhitectura tradiționala. Astfel, comuna Ciocanești, atestata documentar inca din anul 1400, a fost transformata in muzeu viu, unic in Romania. Sute de gospodarii…

- Distribuitorul de solutii si produse IT NetSafe a inregistrat anul trecut vanzari cu 32% mai mari la nivelul intregului grup, comparativ cu anul 2016, a anuntat joi compania, pana la 7,39 milioane euro, pe fondul introducerii de noi furnizori in portofoliu, precum si al reluarii investitiilor companiilor…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 -18 martie *** Ministrii Apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni incepand de luni, timp de trei zile, la Palatul Parlamentului. Potrivit MApN, la reuniune vor participa ministrii Apararii din Bulgaria, Republica…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Contractul pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului "Arta Lemnului", in valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat joi, proiectul fiind castigat de Primaria din Campulung Moldovenesc, scrie Mediafax. Pentru reabilitarea muzeului construit in 1936, unic in Romania, autoritatile…

- Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crima Organizata fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea are loc simultan și in Germania, pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari…

- Virusul, identificat la o ferma din orasul General Toshevo, va determina sacrificarea a 140.000 de pasari, a precizat Agentia pentru siguranta alimentara. Institutia a anuntat infiintarea unei zone de protectie de trei kilometri si a unei zone de observatie de aproximativ 10 kilometri,…

- Romania a fost una dintre ultimele tari europene care au adoptat calendarul gregorian. Dupa infaptuirea Marii Uniri, a aparut problema unificarii stilului calendaristic, intrucat stilurile practicate in diferitele provincii istorice erau si ele diferite.Transilvania si Bucovina foloseau deja calendarul…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, un proiect care prevede acordarea de catre Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a unor credite suplimentare, in valoare de 3,7 miliarde de euro, in afara spatiului comunitar, pentru planuri de reducere a imigratiei. "In total, limita de finantare…

- În ianuarie 2018, România, cu 408 euro, conducea, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro), topul celor mai mici salarii brute din Europa, conform Eurostat, la polul opus aflându-se Olanda (1.578 euro), Irlanda (1.

- The exhibition called "Ex-Libris Brancusi," which gathers the art work of over 200 plastic artists - graphic artists, painters, sculptors, ceramists - of Romania, the Republic of Moldova, Bulgaria, Hungary, Serbia and Turkey, was opened on Monday in the Medieval Spaces of the Cotroceni National Museum.…

- Asociatia Procurorilor din România(APR) susține ca aceasta încercare de a decredibiliza sistemul judiciar reprezinta un atac la functionarea statului, însa considera ca procurorii din Ministerul Public

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Un protocol de colaborare intre Muzeul Judetean Giurgiu si Muzeul Regional din Ruse, Bulgaria, a fost semnat miercuri la Giurgiu, in prezenta directorilor celor doua institutii si a unor istorici, muzeografi si graficieni de pe ambele maluri ale Dunarii. “Ne dorim ca relatia noastra sa nu fie una formala,…

- Victorie spectaculoasa a lui Mihnea Costachi impotriva marelui maestru internațional Branko Tadic (Serbia) in runda a 5-a a Openului Internațional al Bulgariei de la Plovdiv, iar juniorul albaiulian este in fruntea clasamentului alaturi de marii maeștri internaționali Tiberiu Georgescu (Romania) și…

- Judetul Prahova este, la nivel national, promotorul "Programului pentru Unirea Poporului Roman", proiect la care au luat parte studenti, oameni de stiinta, politicieni si profesori de pe ambele maluri ale Prutului. Programul a fost distribuit in 10.000 de exemplare si include trei capitole importante: …

- Proiectul de lege prevede ca se declara ziua de 10 mai drept ”Ziua Independenței naționale”. Parlamentul, Guvernul, autoritațile centrale și locale ale statului sarbatoresc ziua de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, potrivit protocolului de stat al Zilei Naționale a Romaniei. Legea intra…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Bulgaria si Romania vor sa construiasca un al treilea pod intre ele, peste Dunare. In acest context, Boiko Borisov a zis: "Mi-aș dori mult sa inceapa al treilea pod peste Dunare, dar trebuie, in sfarșit, sa inceapa sa funcționeze modelul romanesc". Apoi, premierul bulgar a spus ca fix cand…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Avand acum și expertize efectuate de proeminenți specialiști in drept internațional public, știm cu certitudine urmatoarele. 1). Solicitand ca, pe cale judecatoreasca, Forumul Democrat al Germanilor din Romania sa fie declarat ”succesorul de drept a tuturor instituțiilor…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Scandal in direct la Romania TV si jigniri fara precedent la adresa protestatarilor. Viceprimarul PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu a adus acuzatii extrem de grave celor care vor protesta sambata seara in centrul Capitalei.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- In urma cu 109 ani, la Congresul Partidului Național Liberal din 11 ianuarie 1909, Ion I.C. Bratianu este ales in funcția de președinte al partidului. Acesta a ramas in fruntea PNL pana la sfarșitul vieții sale. Ion I.C. Bratianu, nascut pe 20 august 1864 in Argeș, a fost omul politic care a jucat un…

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fugit din tara si cere azil in Madagascar. Informatia a fost prezentata in urma cu scurt timp, chiar de jurnalistul Victor Ciutacu, intr-o interventie in direct la Romania TV.Jurnalistul sustine ca a primit un mail din partea lui Radu Mazare cu documente…

- Un șofer prins beat la volan a vrut sa-i mituiasca pe polițiștii din Suceava chiar in ziua de Craciun. Pentru ca era zi de sarbatoare, barbatul amețit de alcool le-a promis oamenilor legii suma de 500 de euro ca sa-l lase sa-și vada de drum. Omul s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru dare…