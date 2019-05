Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai severa lege din SUA este la un pas de a fi adoptata. Senatul statului Alabama a votat, marți, legea care interzice avortul, singura excepție fiind cea in care sarcina pune in pericol sanatatea mamei. Pentru a fi pusa in aplicare, legea are nevoie de aprobarea guvernatorului republican Kay…

- Mai mult, textul remis marti de Senatul din Alabama guvernatoarei republicane Kay Ivey in vederea promulgarii nu prevede exceptii de la lege in caz de viol sau incest, ci doar in situatia in care viata mamei este pusa in pericol sau este depistata o "anomalie letala" a fatului.In orice…

- Parlamentarii din Alabama au votat interzicerea completa a avortului în stat, cea mai stricta lege de acest fel din legislația SUA, scrie BBC News. Senatul a aprobat legea, respingând amendamentele care permiteau excepții, precum cazurile de viol sau de incest. Potrivit noii legislații,…

- Regizorii americani Jordan Peele și J.J. Abrams vor sprijini financiar eforturile impotriva legii pentru interzicerea avortului dupa detectarea activitatii cardiace a fatului care a fost adoptata in urma cu cateva zile in statul Georgia, relateaza nme.com. Cei doi cineaști americani vor dona…

- Mesajul premierului Viorica Dancila cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei “Transmit tuturor jurnaliștilor, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertații Presei, prețuirea mea pentru munca și dedicarea de care dau dovada in transmiterea catre cetațeni a informației corecte și obiective. Jurnaliștii…

- Curtea Constitutionala a Coreei de Sud a decis joi ca legea din 1953 care interzice avortul este neconstitutionala, o decizie istorica salutata de asociatiile care militeaza pentru legalizarea intreruperilor de sarcina, relateaza AFP si Reuters.

- Parlamentul statului american Mississippi a adoptat marti cea mai constrangatoare lege din SUA asupra avortului in ceea ce priveste termenul pana la care se poate face aceasta interventie, decizie care este de asteptat sa fie combatuta in tribunale de asociatii pentru apararea drepturilor omului,…

- Deputatul PSD, Mircea Draghici, are o ieșire exploziva, dupa ce jurnaliștii au incercat sa filmeze celebrul apartament despre care s-a spus ca este cumparat din banii primiți de PSD ca subvenție de la stat. Draghici susține ca jurnaliștii au acționat incorect și face apel la respectarea drepturilor…