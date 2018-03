Decrete semnate de presedintele Romaniei. Inalti magistrati militari eliberati din functie. Care este motivul

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 26 martie a.c., urmatoarele decrete: • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”; • Decret…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. …

- Deputatul PSD de București Aida Caruceru l-a desființat pe Președintele PNL Ludovic Orban, la scurt timp dupa ce conducerea PNL a decis ca Orban sa fie propunerea de candidat pentru funcția de prim-ministru, in tandem cu Klaus Iohannis pentru funcția de președinte. Potrivit Deputatului Aida Caruceru,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- UPDATE – ora 16:30 – In capitala a avut loc, astazi, Consiliul National al PNL, la care liberalii au decis sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale; de asemenea, sa-l desemneze pe presedintele partidului, Ludovic Orban, pentru functia de premier.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor inalti oficiali olandezi reprezinta o "umilinta" si "lipsa de demnitate". "Ce ghinion (...) sa ai o tara condusa de un om care ieri decora inalti oficiali olandezi! Un fost…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sambata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va intari unitatea in partid. "Congresul este foarte bun, intareste unitatea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Cei doi militari romani care au fost raniti, in luna septembrie a anului trecut, in timpul unei misiuni in Afganistan, au fost decorati de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu prilejul ceremoniei de repatriere a militarilor Batalionului 280 "Brave Hearts", care s-a desfasurat, joi, la Focsani.…

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Cristi Danileț a demontat zvonurile care anunțau ca președintele Klaus Iohannis ar fi obligat sa puna in aplicare propunerea de revocare a ministrului Justiției. "CCR nu se refera la revocare. Speculațiile privind cazul CK sunt nefondate", a scris judecatorul pe blog-ul sau."Ministrul justiției…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie, informeaza news.ro. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA ”probabil se va face o sesizare la CSM”, revocarea nefiind decat ”un act administrativ”.

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Targu Mures a doamnei Mihaela Ramona Cretu ndash; pensionare, la data de 1 martie 2018; Decret privind eliberarea din functia de judecator…

- Colonelul Ioan Nițica ramane pus la dispoziția inspectorului general al IGSU, chiar daca a fost achitat, in prima instanța de Tribunalul Militar Iași, pentru infracțiunea de “omisiunea sesizarii”. Conform precizarilor facute de biroul de presa al IGSU, ofițerul va fi repus in drepturile pe care le avea,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada 30 iunie – 13 noiembrie 2017. La Buzau, pe functia de procuror a fost numit Tudor Florian-Razvan la Parchetul de pe langa…

- Numele unui important procuror, dar și cel unui polițist apar intr-un dosar de proxenetism, in care mai multe persoane au fost deja condamnate. Potrivit tolo.ro, cei doi au fost recunoscuți de una dintre fetele minore care erau obligate sa se prostitueze. In urma cu 12 ani, minora l-a recunoscut…

- Ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara a doamnei Maria Lapadat ndash; pensionare, la data de 1 februarie 2018; Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Buzau a doamnei Filofteia Musetescu, ca urmare a neacordarii avizului anual pentru mentinerea in functia de judecator, dupa implinirea varstei…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca "Romania este facuta de rusine" prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, adaugand totodata ca presedintele Klaus Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta. "Presedintele Iohannis nu a incercat…

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Chiar in aceste momente , Klaus Iohannis a anuntat ca Viorica Dancila va fi noul premier al Romaniei. Presedintele a declarat ca a acceptat propunerea facuta din partea coalitiei de guvernare si a mai subliniat ca a decis sa mai acorde o sansa celor din PSD. Ultima actualizare: Miercuri,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni dupa ce…

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca UDMR nu are vreun motiv sa nu fie de acord cu nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Astazi vor avea loc consultarile cu presedintele pe tema numirii unui nou premier al Romaniei. Propunerea coalitiei de guvernare este Viorica Dancila, dar aceasta propunere nu a fost deloc primita cu bratele deschise de opinia publica si cu atat mai putin de catre cei din opozitie. Mai mult, se pareca…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa o prezinte pe Vasilica Viorica Dancila ca propunere a PSD pentru functia de premier, intr-o conferinta de presa dupa Comitetul Executiv National al PSD, la sediul partidului din bulevardul Kiseleff.

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara a doamnei Maria Bacau – pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Alba Iulia a domnului Mircea Noslacan – pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de eliberare din functie a doi magistrati. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mai luat doua decizii in ultima zi lucratoare din 2017. Șeful statului a semnat vineri, 29 decembrie a.c., doua decrete de eliberare din funcție a unor judecatori:- Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Judecatoria Calarași a doamnei…