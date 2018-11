Decrete semnate de Iohannis si Dancila: Politisti, civili, militari, decorati cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei

Ieri au fost publicate, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 995, mai multe decrete, semnate de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in baza caruia mai multor politisti si altor cadre din Ministerul Afacerilor Interne, li s au conferit Ordine nationale.Decretele sunt contrasemnate de primul ministru al Romaniei, Vasilica Viorica Dancila. Astfel, potrivit Decretului nr. 944 din 22 noiembrie 2018 se confera Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Ofiter, cu insemn pentru militar ...