Presedintele Klaus Iohannis a semnat, cu prilejul Zilei Limbii Romane, decretele de decorare a mai multor oameni de cultura din tara, ''in semn de apreciere pentru activitatea meritorie pusa in slujba creatiei literare romanesti, pentru talentul si profesionalismul de care au dat dovada de-a lungul activitatii lor''. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit: * Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Cavaler, Categoria A - "Literatura", lui Daniel Cristea-Enache, conferentiar universitar la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, si lui Angelo Mitchievici,…